فرمانده انتظامی آذرشهر از کشف ۲ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در بخش ممقان این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ غلامحسین زاهد اظهار کرد: در اجرای تشدید مبارزه باقاچاق فرآورده‌های نفتی ماموران کلانتری بخش ممقان شهرستان آذرشهر حین گشت زنی هدفمند و کنترل تردد خودرو‌های عبوری در سطح حوزه استحفاظی موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودرو نیسان حامل سوخت قاچاق شدند.

وی افزود: ماموران دربازرسی از یک دستگاه خودرو نیسان ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند و یک نفر در این رابطه دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.