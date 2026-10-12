به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهدی زارع خفری با اشاره به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع بارش‌های فراتر از حد نرمال در استان اظهار داشت: به‌منظور شناسایی و رفع نقاط آسیب‌پذیر شبکه و افزایش تاب‌آوری تأسیسات، طرح تعمیرات پیشگیرانه با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی یکی از اقدام‌های مهم برای پایداری شبکه را مدیریت شاخ‌وبرگ درختان متداخل با خطوط برق برشمرد و بیان کرد: تاکنون ۳۸۰ مورد هرس درختان انجام شده است. این مقام مسئول مقاوم‌سازی و تقویت خطوط فشار متوسط را از دیگر اقدام‌های صورت‌گرفته دانست و افزود: در این چارچوب، ۲۰۶ مورد اصلاح فونداسیون، ۱۵۲ مورد انحراف مسیر سیلاب و ۱۳۴ مورد اصلاح پایه‌های فرسوده از سوی این شرکت انجام شده است.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با تأکید بر پایش مستمر وضعیت شبکه گفت: تیم‌های عملیاتی در ۲۷ شهرستان محدوده فعالیت این شرکت، برای حفظ پایداری شبکه و مدیریت بحران در شرایط نامساعد جوی آمادگی کامل دارند تا در صورت بروز آسیب به تجهیزات، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گیرد.

وی در پایان از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قطعی برق، با شماره ۱۲۱ تماس بگیرند.