قائم‌مقام سازمان صداوسیما با حضور در شورای اداری استان مرکزی، رویداد ملی رسانه‌ای «ایران جان» را که از ۲۵ مهر تا یکم آبان به این استان اختصاص دارد، بهترین فرصت برای معرفی ظرفیت‌های استان و جذب سرمایه‌گذار دانست و تأکید کرد استان مرکزی نخستین استانی است که هفته آن با پیام رئیس‌جمهور آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی مجتهد، قائم‌مقام سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران که به همراه گروه معاونان سازمان میهمان شورای اداری استان مرکزی بود، گفت: این رویداد ملی رسانه‌ای که از ۲۵ مهر تا یکم آبان به استان مرکزی اختصاص دارد، بهترین فرصت برای معرفی ظرفیت‌های استان و جذب سرمایه‌گذار برای بخش‌های مغفول‌مانده و توسعه استان است.

وی افزود: در یک هفته تمام ظرفیت‌های شبکه‌های ملی، استانی و برون‌مرزی برای معرفی توانمندی‌های استان مرکزی به کار گرفته می‌شود. استان مرکزی برای دستیابی به توفیق بیشتر در جذب سرمایه، باید فرصت‌های اقتصادی خود را در قالب بسته‌ای آماده و به شبکه‌های رسانه ملی ارائه کند تا این ظرفیت‌ها در برنامه‌های مختلف به خوبی تبیین شود.

مجتهد تأکید کرد: استان مرکزی نخستین استانی است که هفته آن با پیام رئیس‌جمهور آغاز می‌شود.

آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی، نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی نیز با تقدیر از حضور آگاهانه و افتخارآفرین مردم در عرصه‌های ملی و انقلابی، اظهار داشت: رویداد ملی «ایران جان» فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، صنعتی، پزشکی و تاریخی استان به مخاطبان ملی و جهانی است.

وی با اشاره به اینکه این استان به‌واسطه برخورداری از مفاخر بزرگ، مراکز صنعتی اثرگذار، ظرفیت‌های پزشکی و پیشینه تاریخی غنی، توانمندی‌های ارزشمندی برای معرفی در سطح کشور و جهان دارد، افزود: بازتاب شایسته این ظرفیت‌ها می‌تواند به شناخت بیشتر مردم از داشته‌های این خطه منجر شود و باید با برنامه‌ریزی دقیق و اقدام مؤثر از این فرصت‌ها به بهترین شکل بهره گرفت.

معاون سیمای سازمان صداوسیما نیز با اشاره به اینکه در مدت اجرای رویداد «ایران جان» در استان مرکزی، ۱۶۰ شبکه رادیویی و تلویزیونی در خدمت توانمندی‌ها و دغدغه‌های این استان خواهد بود، گفت: این سازمان با تمام وجود پای کار این رویداد آمده است و امیدواریم مدیران و مسئولان استان نیز با بسیج امکانات و همکاری نزدیک با مجموعه رسانه ملی، بستر برگزاری موفق و اثرگذار این رویداد را فراهم کنند تا نتایج ثمربخشی برای توسعه استان مرکزی به دست آید.

علیرضا کیخواه، معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما هم با بیان اینکه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۶۵ درصد مردم ایران از رویداد «ایران جان» در استان‌ها استقبال کرده‌اند، اظهار داشت: یکی از اهداف این طرح افزایش آگاهی مردم نسبت به استان‌ها و تلاش برای جبران غفلت تاریخی و عقب‌ماندگی در روایت پیشرفت‌های کشور است.

حسن نجمی، مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی نیز گفت: رویداد ملی «ایران جان» در استان مرکزی تلاش دارد گزاره‌های نادرست در افکار عمومی درباره این استان را تغییر دهد. نخستین نقطه تمرکز، معرفی استان به‌عنوان سرزمین رشد استعداد‌های انسانی و مهم‌ترین خدمات فکری، فرهنگی و سیاسی تاریخ کشور، تنوع تولیدات صنعتی، کشاورزی و دامپروری، معرفی نقاط ناشناخته و گردشگری است که با تولیدات انبوه در بخش‌های خبر سیما، رادیو و فضای مجازی در هفته ویژه استان مرکزی ارائه می‌شود.

مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی هم با بیان اینکه بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه ملی یک ضرورت و فرصت برای استان است، گفت: با توجه به آماده شدن ارکان مختلف استان برای هرچه‌بهتر برگزار شدن این هفته، این رویداد در دو بخش معرفی ظرفیت‌های استانی و ایجاد نشاط اجتماعی برای مردم برنامه‌ریزی شده است که در هر شهرستان با برگزاری شب‌های فرهنگی، قابلیت‌های ویژه هر منطقه در سطح ملی بازتاب داده می‌شود.

وی با برشمردن ویژگی‌های استان مرکزی افزود: استان مرکزی استان پدران علم است و در بسیاری از بخش‌های صنعتی و تولیدی در کشور اول است و نقش ویژه‌ای در امیدآفرینی برای کشور ایفا می‌کند.

در ادامه شورای اداری استان مرکزی، گروه معاونان سازمان صداوسیما به دیدار خانواده شهید مهسا طاهری شتافتند. در این مراسم پدر شهید با بیان اینکه مهسا علاقه جدی به رهبر شهید داشت، گفت: دخترم در آستانه طراحی و ارائه یک فرضیه علمی در مورد فیزیک بود که به شهادت رسید و حضور مسئولان صداوسیما باعث دلگرمی خانواده و مادر شهید شد.

پس از این دیدار، نشست معاونان سازمان با فعالان فرهنگی، رسانه‌ای فضای مجازی و فیلم‌سازان مستقل استان برگزار شد و آنان دغدغه‌های خود پیرامون برنامه‌های صداوسیما و راهکار‌های مؤثر برای حضور در فضای رسانه‌ای و مجازی را مطرح کردند.