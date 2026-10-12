وزیر کشور در دیدار همتای آذربایجانی در باکو گفت: علاوه بر همکاری‌های دوجانبه در موضوعات امنیتی، ارتباط خوب روسای جمهور دو کشور می‌تواند بستر مناسبی برای ارتقا روابط در سطح راهبردی در حوزه‌های اقتصادی و تجاری باشد.

ارتباط خوب روسای جمهور ایران و آذربایجان، بستر ارتقای روابط

ارتباط خوب روسای جمهور ایران و آذربایجان، بستر ارتقای روابط

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی در دیدار ولایت عیوض اف، این سفر را نقطه عطفی برای تعاملات بیشتر دو کشور دانست و با اشاره به مرز‌های خشکی و دریایی و تردد زیاد اتباع دو کشور گفت: توسعه روابط اقتصادی و گردشگری در سایه امنیت، ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه امنیت جمهوری آذربایجان، امنیت ایران است و بالعکس، گفت: دو کشور در گام اول نیازمند یک تفاهم نامه برای دستیابی به توافقنامه امنیتی هستند و این موضوع با تعاملات نزدیک دو وزارتخانه حاصل می‌شود.

وزیر کشوربا بیان اینکه قاچاق مواد مخدر مرز نمی‌شناسد، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر شهدای زیادی را تقدیم کرده است و آماده همکاری در موضوعات جرایم سازمان یافته و سایبری و مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.

وی به سیاست ساماندهی اتباع غیر مجاز در ایران اشاره کرد و گفت: برخی از این اتباع هدفشان عبور از جمهوری آذربایجان و ترکیه و رسیدن به اروپا است و ما تلاش می‌کنیم از مهاجرت غیرقانونی جلوگیری کنیم.

مومنی همچنین بر لزوم تعاملات سریع‌تر در موضوع مقابله با جرم و مجرمین و استرداد مجرمین تحت تعقیب تصریح و بر تسهیل تردد‌های مرزی مسافری و تجاری و استفاده از ظرفیت دیپلماسی استانی تاکید کرد.

در این دیدار همچنین استانداران گیلان و اردبیل درباره ظرفیت‌های توسعه همکاری ها، رفع موانع تجارت و ترد‌های مرزی، گردشگری و ظرفیت‌های سرمایه گذاری دو استان مطالبی بیان کردند.