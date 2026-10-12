به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: تشکیل ۳۱۳ بنیاد مهدویت در اداره‌های دولتی و خصوصی، بنگاه‌های اقتصادی، کارخانه‌ها و کارگاه‌های سراسر استان، از مهمترین دلایل پیشتازی و برتری بنیاد مهدویت هرمزگان، بین دیگر استان‌هاست.

آیت الله محمد عبادی زاده افزود: برگزاری کارگاه‌های علمی با هدف گسترش فرهنگ مهدویت و پاسخگویی به شبهات و پرسش‌های نسل جدید، از برنامه‌هایی است که مورد توجه جامعه هدف قرار گرفته و باز هم برای جذب حداکثری، تلاش می‌شود.

بنیاد مهدویت هرمزگان، با کمک‌های اعضا، زیر نظر نماینده ولی فقیه در هرمزگان، بعنوان رئیس شورای سیاستگذاری بنیاد مهدویت استان، اداره می‌شود.

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امیر محمد رضایی، مسئول بنیاد مهدویت هرمزگان، در نشست اعضای این کانون در بندرعباس گفت: بر پایی اجتماع اصحاب اخرالزمانی مهدی موعود در بندرعباس، تلاش برای برگزاری مانند آن در دیگر شهرستان‌های استان و آغاز به کار کلاس‌های موعود شناسی برای دانش آموزان و دانشجویان هرمزگانی از مهمترین برنامه‌های تدوین شده بنیاد مهدویت است که تا پایان سال اجرایی می‌شود.