۳۷ نفر از اعضای کادر داوطلب پزشکی با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران عتبات عالیات، عازم کشور عراق شدند تا به مدت ۱۷ روز در شهر‌های نجف اشرف و کربلای معلی به زائران امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمت‌رسانی کنند.

اعزام ۳۷ داوطلب پزشکی به عراق برای خدمت‌رسانی به زائران

اعزام ۳۷ داوطلب پزشکی به عراق برای خدمت‌رسانی به زائران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ۳۷ نفر از اعضای کادر داوطلب پزشکی با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران عتبات عالیات، عازم کشور عراق شدند تا به مدت ۱۷ روز در شهر‌های نجف اشرف و کربلای معلی به زائران امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمت‌رسانی کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، اعضای این گروه داوطلب در دو مرکز درمانی مستقر خواهند شد. در نجف اشرف، خدمات درمانی در درمانگاه واقع در شارع امام علی (ع)، در مجاورت هتل نبا، ارائه می‌شود. همچنین در کربلای معلی، درمانگاه حضرت فاطمه الزهرا (س)، واقع در شارع جمهوری، اولین خیابان سمت چپ، میزبان این نیرو‌های داوطلب خواهد بود.

این گروه ۳۷ نفره طی مدت ۱۷ روز حضور در عراق، با ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، در مسیر حفظ و ارتقای سلامت زائران عتبات عالیات گام برخواهند داشت.

مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر با بهره‌گیری از ظرفیت نیرو‌های متخصص و داوطلب حوزه سلامت، در راستای تسهیل دسترسی زائران به خدمات درمانی و پشتیبانی از سلامت آنان در طول سفر زیارتی، به فعالیت‌های خدمت‌رسانی خود ادامه می‌دهد.