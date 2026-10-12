به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سردار جمال سلمانی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق فعالیت‌های قاچاقچیان توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، انتقال یک محموله مواد مخدر در یکی از محور‌های مواصلاتی میاندوآب شناسایی شد.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی و کنترل مسیر‌های احتمالی، در یک عملیات غافلگیرانه خودروی حامل مواد مخدر را متوقف کردند که در بازرسی از آن، مقدار ۲ کیلوگرم کوکائین کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه امنیت اجتماعی خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: مبارزه هوشمندانه و مستمر با سوداگران مرگ و برخورد قاطع با عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر، از اولویت‌های اصلی مجموعه انتظامی استان است و پلیس اجازه نخواهد داد فضای جامعه جولانگاه قاچاقچیان باشد.

سردار سلمانی در پایان از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات و موارد مشکوک در زمینه فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند. وی همچنین تأکید کرد که سامانه ۱۹۷ آماده دریافت پیشنهادات، انتقادات و دیدگاه‌های مردم عزیز درباره عملکرد پلیس است.