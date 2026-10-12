به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد فتحی روز دوشنبه در جلسه هماهنگی تشکیل کارگروه ویژه مرزی شهرستان سلماس اظهار کرد: با توجه به تصویب مرز کوزه‌رش در جریان سفر اسکندر مومنی وزیر کشور به همراه استاندار آذربایجان غربی به ترکیه و مذاکرات انجام‌شده با مقام‌های آن کشور، آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی این پایانه با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در همین راستا، احداث سایت موقت پایانه مرزی طی روزهای آینده آغاز خواهد شد و تقویت و افزایش سازه‌های موقت موجود نیز با هدف تامین امکانات مورد نیاز، تسهیل تردد مسافران و جلوگیری از بروز مشکلات در دوره انتقال به ساختمان‌های دائمی پایانه در دستور کار قرار دارد.

فرماندار سلماس با تاکید بر ضرورت آماده‌سازی همزمان زیرساخت‌های خدماتی و ارتباطی بیان کرد: اجرای عملیات آبرسانی، گازرسانی و ایجاد زیرساخت فیبر نوری، محوطه‌سازی و بهسازی مسیرهای تردد و عبور و مرور مسافران از جمله اقداماتی است که برای راه‌اندازی سایت موقت پیگیری می‌شود.

فتحی همچنین با اشاره به اهمیت ایجاد مسیر ارتباطی در سمت ترکیه گفت: احداث راه از شهر باش‌قلعه ترکیه به سمت مرز کوزه‌رش سلماس و گلینجک در استان وان از موضوعات مهم در روند توسعه این گذرگاه است و بر اساس توافق انجام‌شده در دیدار وزیران کشور دو کشور، طرف ترکیه‌ای متعهد شده است زیرساخت‌های مربوط به محدوده خود را تا پایان سال ۲۰۲۷ میلادی به بهره‌برداری برساند.

وی با بیان اینکه توسعه این گذرگاه نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان است، افزود: تمامی ظرفیت‌ها و امکانات شهرستان برای آماده‌سازی، توسعه و تجهیز پایانه مرزی کوزه‌رش به کار گرفته می‌شود تا زیرساخت‌های مورد نیاز برای تسهیل تردد مسافران و فعالیت این مرز فراهم شود.

جلسه هماهنگی تشکیل کارگروه ویژه مرزی شهرستان سلماس به ریاست فرماندار و با حضور بخشداران مرکزی و کوهسار، شهرداران سلماس و تازه‌شهر و رؤسای ادارات مرتبط برگزار شد و در آن، روند آماده‌سازی سایت موقت، تقویت سازه‌ها و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفت.

پایانه مرزی کوزه‌رش در شهرستان سلماس به‌عنوان چهارمین گذرگاه مرزی آذربایجان غربی با ترکیه، از ظرفیت‌های مهم توسعه مبادلات تجاری، تردد مسافران و رونق اقتصادی منطقه به شمار می‌رود. در هفته‌های اخیر نیز مسئولان استانی و ملی بر تسریع در تکمیل زیرساخت‌های این مرز و هماهنگی با طرف ترکیه‌ای تاکید کرده‌اند.