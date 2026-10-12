شبکه مستند سیما با پخش مستند «باران را دنبال کن» به واکاوی تنوع زیستی قارچ‌ها می‌پردازد و شبکه ورزش سیما نیز با برنامه «مثبت ورزش»، پیکار‌های کشتی فرنگی امید‌های جهان را به‌صورت مستقیم پوشش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند بلند «باران را دنبال کن» محصول سال ۲۰۲۴ استرالیا در حوزه بوم‌نگاری که از امتیاز ۷.۵ در وبگاه IMDb برخوردار است، امروز ساعت ۱۶ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.

این مستند با همراهی یک زوج عکاس طبیعت، به دنیای ناشناخته قارچ‌ها و بررسی ویژگی‌های زیستی آنها می‌پردازد؛ چراکه با وجود شناسایی ۱۵۰ هزار گونه، تخمین زده می‌شود بین ۲ تا ۱۰ میلیون گونه قارچ در طبیعت وجود داشته باشد.

بازپخش این اثر مستند فردا ساعت ۱۰:۳۰ روی آنتن می‌رود.

همچنین ، شبکه ورزش سیما در چارچوب مسابقات کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان به میزبانی لاس‌وگاس آمریکا، رقابت‌های نمایندگان کشورمان را در برنامه «مثبت ورزش» به روی آنتن می‌برد.

این برنامه امشب دوشنبه بیستم مهرماه از ساعت ۲۱، پیکار‌های مرحله مقدماتی کشتی‌گیران ایران در اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم را با گزارشگری اختصاصی به‌صورت زنده پخش می‌کند.

ملی‌پوشان کشورمان پس از قرعه‌کشی که بامداد امروز در آمریکا انجام شد، حریفان خود را در این مسابقات شناختند.