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هفته ششم فوتبال سری آ ایتالیا فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ یکشنبه پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
کومو ۰ - ۰ رم
لچه ۱ - ۲ بولونیا
لاتسیو ۳ - ۱ مونزا
ساسولو ۱ - ۱ میلان (گل میلان: آدریان رابیو در دقیقه ۶۳)
کالیاری ۱ - ۱ یوونتوس (گل یووه: رندال کولوموآنی در دقیقه ۸۱)
برنامه - دوشنبه ۲۰ مهر:
آتالانتا - ونتزیا
تورینو - اودینزه
در جدول سری آ، تیم اینتر با ۱۶ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم لاتسیو با ۱۶، رم با ۱۴ و کالیاری با ۱۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند.