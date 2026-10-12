هفته ۶ سری آ ایتالیا؛ توقف یووه و میلان

هفته ۶ سری آ ایتالیا؛ توقف یووه و میلان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

کومو ۰ - ۰ رم

لچه ۱ - ۲ بولونیا

لاتسیو ۳ - ۱ مونزا

ساسولو ۱ - ۱ میلان (گل میلان: آدریان رابیو در دقیقه ۶۳)



کالیاری ۱ - ۱ یوونتوس (گل یووه: رندال کولوموآنی در دقیقه ۸۱)

برنامه - دوشنبه ۲۰ مهر:

آتالانتا - ونتزیا

تورینو - اودینزه



در جدول سری آ، تیم اینتر با ۱۶ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم لاتسیو با ۱۶، رم با ۱۴ و کالیاری با ۱۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند.