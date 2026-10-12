در حاشیه اجتماعات مردمی شهر فرخشهر، از خانواده‌های گرامی شهدا و برگزیدگان مرحله استانی مسابقات «میدان یار» تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در این مراسم از نقش ارزشمند خانواده‌های ایثارگر در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی قدردانی شد. همچنین، از برگزیدگان مرحله استانی این مسابقات که توانمندی خود را به اثبات رساندند، تقدیر شد.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم استان با ارج نهادن به ایثارگری شهدا، بر اهمیت حمایت از نسل جوان و تقویت روحیه رقابتی در قالب مسابقاتی نظیر «میدان یار» تأکید کرد و آن را گامی مهم در جهت تعالی فرهنگی جامعه دانست.