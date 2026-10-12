به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سردار سیدموسی حسینی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی با اشراف کامل اطلاعاتی پی بردند چند نفر در شهرک صنعتی گرمسار به خرید گازوئیل غیر مجاز و قاچاق اقدام کرده اند .

وی افزود: پلیس پس از هماهنگی قضایی در بازرسی محل مورد نظر در مجموع ۳۰ لیتر گازوئیل و ۲۰ هزار لیتر انواع فرآورده نفتی از خودرو و مخازن شرکت کشف و ضبط کرد.

سردار حسینی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را ۹۰ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: در این ارتباط ۴ نفر دستگیر شدند که با تکمیل پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با هشدار جدی به قاچاقچیان سوخت تاکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی، تشدید اقدامات کنترلی و اجرای طرح‌های هدفمند، با هرگونه قاچاق و اخلال در چرخه توزیع سوخت قاطعانه برخورد می‌کند