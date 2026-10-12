مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت: بر اثر برخورد دو خودرو سمند و نیسان جونیور در محور خوی – چایپاره، دو نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حمید محبوبی افزود: حوالی ساعت ۹ صبح امروز گزارشی مبنی بر برخورد سمند و نیسان جونیور در محور خوی - چایپاره اعلام شد.

وی با اشاره به حضور نجاتگران ۲ پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی چایپاره و ایواوغلی خوی در محل حادثه اضافه کرد: عملیات امداد و نجات به سرعت انجام شد.

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی اظهار کرد: ۲ نفر فوتی این سانحه رانندگی بعد از رهاسازی به مراجع قانونی تحویل داده شدند.

محبوبی از رانندگان خواست با توجه به هوای پاییزی و بارش های رگباری با احتیاط بیشتری رانندگی کنند تا زمینه کاهش تصادفات در ایام پیش رو فراهم شود.