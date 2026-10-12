معاون ارتباطات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع را تجلی عینی گفتمان وحدت در ایران دانست و تاکید کرد: در شرایطی که منازعات منطقه‌ای، همگرایی کشور‌های اسلامی را با چالش جدی مواجه کرده، تقریب مذاهب نه صرفا یک فعالیت فرهنگی، بلکه ضرورتی راهبردی برای صیانت از انسجام جهان اسلام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی پورمرجان، معاون ارتباطات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با گرامیداشت نوزدهم مهرماه، سالروز تأسیس مجمع، این نهاد را تجلی عینی گفتمان وحدت در جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: در شرایطی که منازعات منطقه‌ای و مداخلات تفرقه‌افکنانه، همگرایی کشور‌های اسلامی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، بازخوانی رسالت و جایگاه مجمع تقریب برای تحقق آرمان امت واحده اسلامی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

معاون ارتباطات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به پیشینه تاریخی این اندیشه افزود: اندیشه تقریب، ریشه‌ای عمیق در تفکر اندیشمندان بزرگ جهان اسلام، از آیت‌الله‌العظمی بروجردی تا شیخ محمود شلتوت دارد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به یکی از اصول بنیادین اندیشه امام خمینی (ره) تبدیل شد.

وی با یادآوری تاریخ تأسیس این نهاد در سال ۱۳۶۹ به دستور رهبر شهید امت (قدس الله نفسه الزکیه) خاطرنشان کرد: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با هدف تقویت بیداری جهان اسلام، نفی تفرقه و ایستادگی هوشمندانه در برابر استعمار تشکیل شد و طی نزدیک به چهار دهه فعالیت، توانسته است ضمن تمرکز بر مشترکات دینی و احترام به مقدسات مذاهب، رویکردی مبتنی بر مدیریت خردمندانه تفاوت‌های اعتقادی و فقهی را نهادینه سازد.

پورمرجان با تأکید بر اینکه تقریب به معنای نادیده‌گرفتن تفاوت‌ها نیست، اظهار داشت: راهبرد فعلی مجمع، عبور از مباحث صرفاً نظری به سوی عملیاتی‌سازی همگرایی است. این نهاد با درک هویت متکثر جهان اسلام، تمام تلاش خود را برای ترویج تعامل میان پیروان مذاهب و مقابله با چالش‌های نوظهور، به‌ویژه اقدامات رژیم صهیونیستی، به کار بسته است تا وحدت اسلامی را متناسب با نیاز‌های روز جهان اسلام محقق سازد.

معاون ارتباطات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ادامه گفت: امروز جهان اسلام با بحران‌های سیاسی، درگیری‌های نظامی و مداخلات توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی مواجه است. در چنین فضایی، تقریب مذاهب صرفاً یک فعالیت فرهنگی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای صیانت از انسجام جهان اسلام و تقویت توان جمعی مسلمانان است.

وی تأکید کرد: مقابله با افراط‌گرایی، فرقه‌گرایی و اسلام‌هراسی، مستلزم حضور فعال و مستمر مجمع در عرصه‌های بین‌المللی است. غیبت در این میدان، فرصت را برای گسترش روایت‌های تفرقه‌افکنانه فراهم می‌کند، در حالی که حضور فعال ما می‌تواند زمینه‌ساز اعتماد و همکاری‌های مشترک باشد.

پورمرجان با بیان اینکه حرکت مجمع در چارچوب رهنمود‌های مقام معظم رهبری، بر معماری جدیدی برای وحدت استوار است، پنج محور اصلی این راهبرد را چنین برشمرد: ۱. پرهیز از تفرقه‌گرایی: تقویت فرهنگ احترام متقابل میان مذاهب و مقابله با جریان‌های تفرقه‌افکن. ۲. گسترش همکاری‌های هدفمند: تبدیل اشتراکات اعتقادی به برنامه‌های عملیاتی میان نهاد‌های دینی و علمی کشور‌های اسلامی. ۳. هم‌افزایی میان کشورها: ارتقای هماهنگی‌های منطقه‌ای برای مواجهه با تهدید‌های مشترک. ۴. خودسازی و اعتلای اخلاقی: تمرکز بر تقویت معنویت، عدالت‌خواهی و مسئولیت‌پذیری در سطوح حکمرانی و عمومی جوامع اسلامی. ۵. تقویت همگرایی سیاسی: حرکت به سوی ایجاد چارچوبی منسجم برای همکاری‌های سیاسی که دستیابی به تمدن نوین اسلامی را هموار سازد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تشکیل اتحادیه کشور‌های اسلامی، افقی راهبردی برای سازمان‌دهی ظرفیت‌های جهان اسلام است. استمرار مسیر تقریب با تکیه بر تجارب چهار دهه فعالیت و بهره‌گیری از تعاملات هدفمند، گامی موثر در جهت تحقق آرمان امت واحده اسلامی و هموارسازی مسیر دستیابی به تمدن نوین اسلامی است.