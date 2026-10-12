در همایش تجلیل از بانوان فعال در حوزه تئاتر در جنگ ۱۲روزه و جنگ تحمیلی سوم به میزبانی آبادان و خرمشهر بر پویایی و سرزندگی جامعه تئاتر و هنر نمایشی کشور در شرایط جنگ و بحران‌ها تاکید شد.

پویایی جامعه نمایشی در جنگ های تحمیلی و بحران‌های اخیر سبب سرزندگی و امید در جامعه

پویایی جامعه نمایشی در جنگ های تحمیلی و بحران‌های اخیر سبب سرزندگی و امید در جامعه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در آیین تجلیل از بانوان فعال حوزه تئاتر استان خوزستان در جنگ های اخیر از ۱۵ بانوی فعال حوزه تئاتر استان خوزستان و آبادان و خرمشهر در جنگ ۱۲روزه و جنگ تحمیلی سوم تجلیل شد.

هنرمندان برگزاری چنین همایش هایی را علاوه بر روحیه بخشی به جامعه تئاتر نمایشی، انگیزه ای برای خانواده دانستند که ضمن پشتیبانی از بانوان، سبب دلگرمی آنان و رشد در چنین عرصه هایی می شود.

مدیرعامل انجمن هنر‌های نمایشی کشور در آیین تجلیل از بانوان فعال حوزه تئاتر استان خوزستان، آبادان و خرمشهر در جنگ ۱۲روزه و جنگ تحمیلی سوم با اشاره به شرایط خاص کشور افزود: جامعه نمایش کشور در شرایط جنگ و بحران‌های اخیر همچنان پویا و سرزنده است.

رضا بصیرت با بیان اینکه چراغ تئاتر ایران در جنگ ۱۲روزه و جنگ تحمیلی سوم روشن مانده است افزود: چراغ تئاتر کشور در جریان جنگ ۱۲روزه و جنگ تحمیلی سوم، با وجود شرایط بحرانی، روشن ماند.

مدیرعامل انجمن هنر‌های نمایشی کشور با گرامیداشت یاد و نام شهدای ایران اسلامی به‌ویژه شهدای آبادان و خرمشهر خاطر نشان کرد: زنان این سرزمین نیز در عرصه تئاتر فعالیت می‌کنند و زمینه لازم برای فعالیت آنان فراهم است که این مهم، بیانگر زنده بودن و توجه خاص به زنان و سربلندی ایران اسلامی است.

بصیرت با تجلیل از دست‌اندرکاران تئاتر که واقعیت‌های جامعه، اعم از شادی و نشاط، را از طریق صحنه به اجتماع منتقل می‌کنند، اظهار کرد: هنرمندان تئاتر سعی می‌کنند گفت‌و‌گو و اندیشیدن را باب کنند، نگرش‌ها را تغییر دهند و امید را در جامعه جاری سازند.

مدیرعامل انجمن هنر‌های نمایشی کشور افزود: اتفاقاتی که رقم می‌خورد، نشانه‌ای است از اینکه ایران ما در مسیر رشد و پیشرفت قرار دارد.

وی با اشاره به جایگاه تئاتر خوزستان گفت: انجمن هنر‌های نمایشی خوزستان در سطح کشور جزو برترین انجمن‌های نمایشی است و رویداد‌هایی که در این استان برگزار می‌شود، تقریبا در همه شهر‌های آن جریان دارد. جشنواره تئاتر فتح خرمشهر نیز پس از جشنواره تئاتر فجر، قدیمی‌ترین رویداد نمایشی کشور است که به میزبانی آبادان و خرمشهر برگزار می‌شود.

جامعه هنری خوزستان در روز‌های سخت، سنگ تمام گذاشت

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان هم گفت: جامعه تئاتری استان در شرایط ویژه امنیتی اسفند سال گذشته و فروردین سال جاری، با اجرای برنامه‌های متنوع، ازخودگذشتگی و تعهد خود را به نمایش گذاشت.

حسین براتی اظهار کرد: جامعه تئاتری استان یک دختر خردسال و یک هنرمند مرد را تقدیم اقتدار و سربلندی وطن کرد.

وی با تجلیل از برگزارکنندگان همایش تجلیل از بانوان فعال حوزه تئاتر استان خوزستان و آبادان و خرمشهر در جنگ ۱۲روزه و جنگ تحمیلی سوم افزود: خانواده، محور توسعه جامعه است و اگر بانوان در جایگاه واقعی خود قرار بگیرند، تعالی خانواده و جامعه را در پی خواهد داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به فشار و تهاجم دشمن در جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: استان خوزستان از لحاظ امنیتی، استانی ویژه است و در اوج این فشارها، جامعه هنری استان در خرمشهر، اهواز و سایر شهرستان‌ها سنگ تمام گذاشت و هنرمندان تئاتر در خیمه فرهنگ برنامه اجرا کردند.

وی با اشاره به پیشینه درخشان فرهنگی و هنری استان خوزستان، به‌ویژه آبادان و خرمشهر، پیشنهاد برگزاری افتتاحیه جشنواره تئاتر فجر در استان خوزستان را مطرح کرد.

۵۰۰ هنرمند در انجمن هنر‌های نمایشی خوزستان در آبادان فعالیت می‌کنند.