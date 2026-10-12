به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان مریم نعمانی بیان داشت: به مناسبت بزرگداشت هفته پرستار، اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول با همکاری مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی و اداره آموزش و پرورش شهرستان، طرح " پرستار، سفیر حیات " را در مدارس مقطع متوسطه دوم آغاز کرد.

وی افزود: در این طرح، آموزش اقدامات اولیه انسداد راه هوایی و احیای قلبی ریوی پایه ( CPR ) به صورت تئوری و عملی برای کارکنان مدارس و دانش آموزان مدارس متوسطه دوم و با هدف هر دانش آموز یک امدادگر، ارائه می شود.

نعمانی هدف از اجرای این طرح را ارتقای سطح آگاهی و مهارت های امدادی جامعه، افزایش آمادگی در مواجهه با حوادث و ترویج فرهنگ کمک رسانی به مصدومان عنوان کرد.

رییس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول می‌گوید: در این دوره شرکت کنندگان با اصول اولیه احیای قلبی ریوی، نحوه برخورد با فرد بی هوش و اقدامات حیاتی پیش از رسیدن تیم اورژانس آشنا می شوند.

وی ضمن قدردانی از اداره آموزش و پرورش شهرستان دزفول و مرکز پیش بیمارستانی فوریتهای پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه دزفول تصریح کرد: این شیوه نامه اجرایی این طرح از طرف معاونت محترم پرستاری وزارت متبوع به دانشگاههای کشور ابلاغ شده است که بصورت همزمان از بیستم مهرماه سال جاری در راستای اجرای برنامه های هفته پرستار با عنوان " مدیریت پرستاری در حوادث و بلایا " در برخی از مدارس متوسطه دوم از طرف کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار خواهد شد.