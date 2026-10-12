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توزیع ماشین آلات در ۱۱۴ شهر استان اصفهان کاهش هزینههای عمرانی شهرداری را در استان به همراه داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: با تأمین و توزیع ماشینآلات مورد نیاز میان ۱۱۴ شهر استان و اجرای طرحها بهصورت امانی، شرایط کاهش هزینههای عمرانی شهرداریها فراهم شده است؛ بهطوریکه سال گذشته حدود هزار و ۵۰۰ طرح در مجموعه شهرداریهای استان به بهرهبرداری رسید.
علیرضا قاریقرآن افزود:فرسودگی شدید و پراکندگی ماشینآلات دربخشهای مختلف، نیاز ویژهای را بهخصوص در شهرهای کوچک و شهرستانهای دور از مرکز استان ایجاد کرده بود که با حمایتها و سهمیهای که برای استان در نظر گرفته شد، ماشینآلات مورد نیاز در اختیار شهرداریها قرار گرفته و بهطور متوسط میان شهرهای استان توزیع شده است.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینهها و مشکلات مالی، برخی از شهرهای کوچک برای اجرای امانی طرحها با استفاده از این ماشینآلات مسائل شهروندان را بدون تحمیل بار سنگین مالی حلوفصل کردهاند.
قاری قرآن گفت: بسیاری از شهرداریهای شهرهای کوچک درآمد پایدار ندارند و حتی ۶۰ تا ۷۰ درصد منابع آنها با چالش روبهرو است و با هماهنگی و توافق میان استانداری، شهرداران و شوراها، کمکها بهسمت طرحهای مشخص ازجمله زمینهای ورزشی، فضای سبز و تأسیسات زیربنایی هدایت شده و نتیجه این همافزایی بهره برداری از این هزار و ۵۰۰ طرح در مجموعه شهرداریهای استان در سال گذشته بوده است.
وی به شرایط خاص ناشی از بحرانها و خسارات اخیر اشاره کرد و ادامه داد: حوزه شهری استان و بهویژه شهرستان اصفهان با حوادث و آسیبهای شدیدی روبهرو شد و در این راستا تلاش کردیم خسارتهای واردشده به مردم و واحدهای مسکونی در مناطق حادثهدیده جبران شود و در حال حاضر تنها حدود ۲۰ واحد مسکونی نیازمند بازسازی کامل و صددرصدی باقی مانده است و بیش از ۹۵ درصد شهروندانی که منازل آنها آسیب دیده بود، پس از بهسازی و ساماندهی به محل سکونت خود بازگشتهاند.
قاریقرآن با اشاره به فشار مضاعف بر توان لجستیکی شهرداریها گفت:در ایام بحران، شهرستانهای مجاور ماشینآلات شهرداریها را برای امدادرسانی بهکار گرفتهاند و امیدواریم با درخواستها از محل ردیفهای اعتباری ویژه بحران، برای تأمین، تجهیز و جبران هزینههای شهرداریها کمک مالی اختصاص یابد.