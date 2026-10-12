به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: با تأمین و توزیع ماشین‌آلات مورد نیاز میان ۱۱۴ شهر استان و اجرای طر‌ح‌ها به‌صورت امانی، شرایط کاهش هزینه‌های عمرانی شهرداری‌ها فراهم شده است؛ به‌طوری‌که سال گذشته حدود هزار و ۵۰۰ طرح در مجموعه شهرداری‌های استان به بهره‌برداری رسید.

علیرضا قاری‌قرآن افزود:فرسودگی شدید و پراکندگی ماشین‌آلات دربخش‌های مختلف، نیاز ویژه‌ای را به‌خصوص در شهر‌های کوچک و شهرستان‌های دور از مرکز استان ایجاد کرده بود که با حمایت‌ها و سهمیه‌ای که برای استان در نظر گرفته شد، ماشین‌آلات مورد نیاز در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفته و به‌طور متوسط میان شهر‌های استان توزیع شده است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه‌ها و مشکلات مالی، برخی از شهر‌های کوچک برای اجرای امانی طرح‌ها با استفاده از این ماشین‌آلات مسائل شهروندان را بدون تحمیل بار سنگین مالی حل‌وفصل کرده‌اند.

قاری قرآن گفت: بسیاری از شهرداری‌های شهر‌های کوچک درآمد پایدار ندارند و حتی ۶۰ تا ۷۰ درصد منابع آنها با چالش روبه‌رو است و با هماهنگی و توافق میان استانداری، شهرداران و شوراها، کمک‌ها به‌سمت طرح‌های مشخص ازجمله زمین‌های ورزشی، فضای سبز و تأسیسات زیربنایی هدایت شده و نتیجه این هم‌افزایی بهره برداری از این هزار و ۵۰۰ طرح در مجموعه شهرداری‌های استان در سال گذشته بوده است.

وی به شرایط خاص ناشی از بحران‌ها و خسارات اخیر اشاره کرد و ادامه داد: حوزه شهری استان و به‌ویژه شهرستان اصفهان با حوادث و آسیب‌های شدیدی رو‌به‌رو شد و در این راستا تلاش کردیم خسارت‌های واردشده به مردم و واحد‌های مسکونی در مناطق حادثه‌دیده جبران شود و در حال حاضر تنها حدود ۲۰ واحد مسکونی نیازمند بازسازی کامل و صددرصدی باقی مانده است و بیش از ۹۵ درصد شهروندانی که منازل آنها آسیب دیده بود، پس از بهسازی و ساماندهی به محل سکونت خود بازگشته‌اند.

قاری‌قرآن با اشاره به فشار مضاعف بر توان لجستیکی شهرداری‌ها گفت:در ایام بحران، شهرستان‌های مجاور ماشین‌آلات شهرداری‌ها را برای امدادرسانی به‌کار گرفته‌اند و امیدواریم با درخواست‌ها از محل ردیف‌های اعتباری ویژه بحران، برای تأمین، تجهیز و جبران هزینه‌های شهرداری‌ها کمک مالی اختصاص یابد.