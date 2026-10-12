رزمایش و مانور امداد و نجات به دنبال احتمال وقوع سیلاب‌های موسمی در شهرستان بیضا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرماندار شهرستان بیضا گفت: به دنبال هشدار‌های سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع پدیده ال‌نینو و سیلاب‌های موسمی برای مقابله با این بحران، مانور امداد و نجات در این شهرستان برگزار شد.

بانشی افزود: برگزاری رزمایش و مانور‌های امدادونجات نقش موثری در رفع نقایص، معایب تجهیزات، امکانات و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان و در نتیجه کاهش آمار آسیب دیدگان در حوادث و بلایا دارد.

وی بیان کرد: آموزش روش‌های صحیح مقابله با سیلاب و جلوگیری از ورود آب به منازل مسکونی سبب می‌شود تا مردم بدانند در مواجهه با پدیده‌های جوی ناگهانی چگونه از جان و مال خود محافظت کنند.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.