مدیر دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی کیش از پذیرش دانشجو در حدود ۲۵ رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، زهرا صیافان گفت: متقاضیان می‌توانند برای نام نویسی به‌ دانشگاه مراجعه کنند.

او افزود: داوطلبان باید اصل مدرک تحصیلی پایه به همراه ریز نمرات، تصویر شناسنامه، کارت ملی و شش قطعه عکس سه‌ در چهار را در زمان نام نویسی همراه داشته باشند.

مدیر دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی کیش، گفت: متقاضیان می‌توانند روز‌های یکشنبه تا پنجشنبه، از ساعت ۸ تا ۱۳، با مراجعه به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی کیش واقع در جاده جهان، برای نام نویسی و دریافت اطلاعات بیشتر اقدام کنند.

صیافان از داوطلبان خواست برای اطلاع از رشته‌های ارائه‌شده و پیگیری مراحل نام نویسی، به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی مراجعه کنند.