مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان ضمن گرامیداشت هفته ملی کودک، گفت: جمعیت هلال‌احمر با اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و حمایتی، تلاش می‌کند زمینه رشد کودکانی آگاه، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از روحیه نوع‌دوستی و همدلی را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛هاشمی گفت: دوران کودکی یکی از مهم‌ترین مراحل زندگی است که نقش بسزایی در شکل‌گیری شخصیت، نگرش‌ها و رفتار‌های فرد در آینده دارد. توجه به نیاز‌های کودکان، آموزش مهارت‌های زندگی و فراهم‌کردن فرصت رشد و شکوفایی استعداد‌های آنان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ساختن جامعه‌ای سالم‌تر و مسئولیت‌پذیرتر کمک کند.

وی افزود: جمعیت هلال‌احمر به‌عنوان نهادی انسان‌دوستانه و داوطلب‌محور، توجه به کودکان را در ابعاد آموزشی، فرهنگی و حمایتی دنبال می‌کند. آموزش ارزش‌هایی همچون همدلی، نوع‌دوستی، نیکوکاری و مسئولیت‌پذیری، در کنار آشنایی با اصول ایمنی و مهارت‌های اولیه مقابله با حوادث، می‌تواند زمینه‌ساز پرورش نسلی آگاه و آماده برای مواجهه با مخاطرات باشد.

هاشمی با اشاره به فعالیت‌های آموزشی ویژه کودکان گفت: کانون غنچه‌های هلال‌احمر و برنامه‌های آموزشی در کودکستان‌ها و سایر مراکز مرتبط، فرصتی برای آشنایی کودکان با مفاهیم انسان‌دوستی، کمک به دیگران، ایمنی و سلامت فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی این مجموعه در هفته ملی کودک، با شعار «برای کودکان، برای آینده»، در راستای افزایش آگاهی و تقویت روحیه مشارکت و همدلی در میان کودکان اجرا می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان در ادامه با اشاره به اقدامات حمایتی این جمعیت گفت: حمایت از کودکان در شرایط دشوار و کمک به تأمین نیاز‌های آنان، از جمله زمینه‌هایی است که با مشارکت خیرین و ظرفیت‌های جمعیت هلال‌احمر دنبال می‌شود. در همین راستا، با بهره‌گیری از کمک‌های خیرین، بیش از چهار هزار اقلام لوازم التحریر موردنیاز از جمله کیف و کفش برای کودکان نیازمند در سال تحصیلی جدید تهیه و توزیع شده است.

وی همچنین به نقش تیم‌های سحر در حمایت از کودکان اشاره کرد و گفت: تیم‌های حمایت روانی و اجتماعی سحر با ارائه خدمات متناسب با شرایط کودکان آسیب‌دیده از حوادث و بحران‌ها، در تلاش هستند تا از فشار‌های روانی ناشی از این شرایط بکاهند و به بازگشت آرامش و تقویت تاب‌آوری آنان کمک کنند.