مهدی چیت‌ساز، دانشجوی مقطع دکتری رشته روان‌شناسی دانشگاه ارومیه، در شصت‌وچهارمین دوره جایزه البرز، مشهور به «نوبل ایرانی»، به‌عنوان یکی از دانشجویان برگزیده کشور انتخاب شد و مورد تجلیل قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهدی چیت‌ساز، دانشجوی دکتری رشته روان‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه، در شصت‌وچهارمین دوره جایزه البرز، از معتبرترین جوایز علمی و نخبگانی کشور، به پاس تلاش‌های علمی، تحصیلی و پژوهشی خود در جمع دانشجویان برگزیده ایران قرار گرفت.

چیت‌ساز در دوره دکتری موفق به کسب رتبه نخست کلاسی با معدل ۱۹/۱۷ شده است و پیش از این نیز در سال ۱۴۰۰ عنوان دانشجوی نمونه کشوری را به دست آورده بود؛ افتخاری که به تجلیل از وی توسط رئیس‌جمهور وقت، شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، انجامید.

این دانشجوی دانشگاه ارومیه همچنین به مدت پنج سال تحت پوشش طرح‌های مختلف بنیاد ملی نخبگان قرار داشته و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ نیز به‌عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری انتخاب شده است.

چاپ مقالات علمی متعدد در مجلات معتبر داخلی و بین‌المللی، از دیگر سوابق علمی و پژوهشی این دانشجوی موفق به شمار می‌رود که نشان‌دهنده استمرار فعالیت‌های علمی و تلاش وی در مسیر توسعه دانش و پژوهش است.

انتخاب مهدی چیت‌ساز در شصت‌وچهارمین دوره جایزه البرز، افتخاری دیگر برای دانشگاه ارومیه و جامعه علمی آذربایجان غربی محسوب می‌شود و بار دیگر ظرفیت علمی و پژوهشی دانشجویان این استان را در سطح ملی به نمایش می‌گذارد.