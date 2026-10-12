مجموعه‌ای از طرح‌های فناورانه و زیرساختی شرکت ملی پست به منظور گسترش خدمات هوشمند، افزایش بهره‌وری عملیاتی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات پستی، هم‌زمان با مراسم ملی گرامی‌داشت روز جهانی پست رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این پروژه‌ها با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری؛ سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و محمداحمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست معرفی شدند و دو محور توسعه نظام ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور و هوشمندسازی زیرساخت‌های شبکه پستی را دنبال می‌کنند.

این پروژه‌ها در دو محور توسعه نظام ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور و هوشمندسازی زیرساخت و شبکه پستی تعریف شده‌اند و با هدف افزایش دقت و سرعت ارائه خدمات، ارتقای بهره‌وری عملیاتی، توسعه خدمات هوشمند و تسهیل دسترسی مردم به خدمات پستی به اجرا درآمده‌اند.

«نشانیت»؛ نسل سوم نشانی استاندارد

یکی از مهم‌ترین پروژه‌های رونمایی‌شده در این مراسم، «نشانیت؛ نسل سوم نشانی استاندارد» بود؛ خدمتی مبتنی بر زیرساخت ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور (GNAF) که امکان مدیریت و شخصی‌سازی نشانی‌ها و بهره‌مندی از خدمات مکان‌محور را برای کاربران فراهم می‌کند.

در این بخش، گزارشی از روند توسعه پایگاه ملی نشانی در دولت چهاردهم نیز ارائه شد. بر اساس اعلام شرکت ملی پست، پوشش ژئوکد روستایی از حدود چهار درصد به ۷۷ درصد افزایش یافته و تکمیل این فرایند تا آذر ۱۴۰۵ هدف‌گذاری شده است.

اجرای طرح نشانی‌گذاری مجازی معابر بی‌نام و اماکن فاقد پلاک در ۱۲۰ شهر و بیش از ۶۰ روستا، توسعه لایه نقشه با مشارکت بخش خصوصی و امضای تفاهم‌نامه با نشان، از دیگر اقدامات معرفی‌شده در این محور بود. همچنین همکاری‌های عملیاتی بین‌دستگاهی با هدف گسترش استفاده از نشانی استاندارد در ارائه خدمات دنبال می‌شود.

رونمایی از ربات پستچی و توسعه مراکز هوشمند پردازش مرسولات

در بخش دیگری از این مراسم، نخستین نمونه ربات پستچی با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی شد. این ربات با هدف توزیع مرسولات در شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی طراحی شده است و در مرحله نخست، بررسی قابلیت‌ها و توسعه این شیوه نوین توزیع در دستور کار قرار دارد.

همچنین افتتاح و بهره‌برداری از سه مرکز سورتینگ و پنج تونل اسکنر در هشت استان کشور، از دیگر پروژه‌های معرفی‌شده در حوزه پردازش مرسولات بود. این تجهیزات با هدف افزایش سرعت پردازش، کاهش خطا‌های عملیاتی و ارتقای ظرفیت شبکه پستی به کار گرفته می‌شوند.

رونمایی از سامانه تجمیع داده‌های سورتینگ و افتتاح مرکز پایش و راهبری هوشمند شبکه پستی کشور نیز در همین چارچوب انجام شد. این سامانه‌ها با یکپارچه‌سازی داده‌های عملیاتی، امکان رصد دقیق‌تر عملکرد شبکه، شناسایی وضعیت فرایند‌ها و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را فراهم می‌کنند.

نوسازی ناوگان و توسعه زیرساخت‌های عملیاتی

در محور توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و افزایش ظرفیت عملیاتی شرکت ملی پست، ورود ۱۱۴ خودروی جدید به ناوگان پستی، بهسازی ۱۵ هزار مترمربع از فضا‌های عملیاتی و کلنگ‌زنی دو ساختمان جدید در مریوان و سی‌سخت معرفی شد.

این اقدامات با هدف تقویت توان جابه‌جایی و پردازش مرسولات، بهبود زیرساخت‌های عملیاتی و افزایش ظرفیت خدمت‌رسانی شبکه پستی در مناطق مختلف کشور اجرا می‌شود.

توسعه دسترسی به خدمات پستی با وب‌اپلیکیشن «پست من»

در حوزه خدمات دیجیتال نیز وب‌اپلیکیشن «پست من» رونمایی شد. این بستر با هدف تسهیل دسترسی کاربران به خدمات الکترونیکی پستی و فراهم‌کردن امکان استفاده یکپارچه از این خدمات توسعه یافته است.

توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری، ارتقای امنیت خدمات دیجیتال و گسترش دستیار پستی من در پیام‌رسان سروش‌پلاس نیز از دیگر برنامه‌های معرفی‌شده در این بخش بود که با هدف بهبود دسترسی کاربران و توسعه خدمات غیرحضوری دنبال می‌شود.

مجموعه پروژه‌های رونمایی‌شده در مراسم روز جهانی پست، بخشی از برنامه شرکت ملی پست برای توسعه زیرساخت‌های فناورانه، هوشمندسازی فرایند‌های عملیاتی و گسترش خدمات دیجیتال است؛ برنامه‌ای که بهبود کیفیت خدمات، افزایش سرعت و دقت در پردازش و توزیع مرسولات و تسهیل دسترسی مردم به خدمات پستی را دنبال می‌کند.