به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ رمضان‌زاده گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری در فضای مجازی، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد شاکی با مشاهده آگهی فروش ادوات کشاورزی، مبلغ ۶۷۰ میلیون تومان به حساب اعلام‌شده واریز کرده، اما فروشنده پس از دریافت وجه از ارسال کالا خودداری و ارتباط خود را قطع کرده است.

رئیس پلیس فتا استان گفت: کارشناسان پلیس با اقدامات فنی و تخصصی و هماهنگی قضایی، مسیر انتقال وجه را شناسایی کردند و در نهایت مبلغ کلاهبرداری‌شده به حساب مالباخته بازگردانده شد.

سرهنگ رمضان‌زاده از شهروندان خواست پیش از خرید اینترنتی، اعتبار آگهی و هویت فروشنده را بررسی کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا اطلاع دهند.