برگزیدگان بخش علمی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در چهار بخش جستار، مقاله، کتاب و پایان‌نامه معرفی شدند؛ سخنرانان این آیین نیز بر ضرورت پیوند پژوهش‌های قصه‌گویی با عرصه عمل و تربیت کودکان تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، آیین پایانی بخش علمی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی روز ۲۰ مهر ۱۴۰۵، هم‌زمان با هفته ملی کودک، در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد. در این مراسم، از داوران و برگزیدگان بخش علمی تجلیل و از پنجمین جلد مجموعه «قصه‌جو» رونمایی شد.

تأکید بر پیوند پژوهش و عمل در حوزه قصه‌گویی

در این آیین، حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نیز پژوهش و قصه‌گویی را دو حوزه مکمل دانست و بر ضرورت ورود دستاورد‌های پژوهشی به آموزش مربیان و فعالیت‌های اجرایی کانون تأکید کرد. او قصه‌گویی را بستری برای تقویت تفکر، پرسشگری، تخیل و استدلال اخلاقی کودکان دانست و یادآور شد که بخش علمی جشنواره باید در خدمت ارتقای کیفیت فعالیت‌ها و ارتباط مؤثرتر با مخاطبان کودک و نوجوان باشد.

فرهاد فلاح، معاون فرهنگی کانون، با اشاره به اهمیت پژوهش در فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی، بر ضرورت بازآفرینی فعالیت‌های کانون با محور پرورش فکر کودکان و نوجوانان تأکید کرد. او سه حوزه فراشناخت، خودتنظیمی عقلانی و خویشتن‌داری عقلانی را از زمینه‌های مهم این رویکرد برشمرد و از برنامه‌ریزی برای انتشار کتابی با حدود ۱۸۰ فعالیت آموزشی درباره هوش مصنوعی، بدون نیاز به ابزار‌های فناورانه، خبر داد.

ابوالفضل حری، از دیگر سخنرانان این مراسم، با تأکید بر نقش جشنواره در جهت‌دهی به پژوهش‌های آینده قصه‌گویی، پیشنهاد کرد برای این حوزه نقشه راه پژوهشی پنج‌ساله یا ده‌ساله تدوین شود. او همچنین بر تقویت ارتباط میان کانون و دانشگاه‌ها، شناسایی پژوهش‌های مرتبط، توجه به ارزش کاربردی آثار و انتقال نتایج تحقیقات به فعالیت‌های مربیان تأکید کرد.

تجلیل از برگزیدگان بخش علمی جشنواره قصه‌گویی

در بخش جستار، آسیه رحمتی با اثر «شهرزاد قصه‌های زیرزمینی»، هیوا ملکی با اثر «کلاف خیال؛ سفری شخصی در دل قصه‌ها» و زینب الهی‌نژاد با اثر «قصه‌ای که با مکث‌ها گفته شد» از برگزیدگان بودند. عباس حدادیان نائینی نیز با جستار «وقتی قصه‌ها در بخار می‌پیچیدند» در شمار برگزیدگان این بخش قرار داشت.

در بخش مقاله، فهیمه مسلمی برای مقاله «تحلیل مجموعه داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی با رویکرد انتقادی در برنامه فبک (فلسفه برای کودکان)» و سمیه محمدی برای مقاله «طراحی الگوی برنامه درسی تلفیقی قصه‌گویی و نمایش خلاق در دوره پیش‌دبستان» برگزیده شدند. جابر افتخاری برای مقاله «بررسی اثربخشی داستان‌های ایرانی گروه سنی جیم و تفکر مراقبتی دانش‌آموزان دوره ابتدایی» و انیسه وحیدی برای مقاله «قصه‌درمانی به‌عنوان مداخله‌ای خلاقانه در کاهش مشکلات هیجانی‌ـ‌رفتاری کودکان؛ مرور نظام‌مند سازوکار‌ها و اثربخشی» شایسته تقدیر شناخته شدند.

در بخش کتاب، امیرسلیمان شهبازی با کتاب «قصه‌گویی و سلامت روان» و محمد فاطمی‌منش با کتاب «اسطوره‌شناخت» برگزیده شدند. در بخش پایان‌نامه نیز جابر افتخاری برای پژوهش «بررسی داستان‌های ایرانی و خارجی با رویکرد تفکر مراقبتی و اثربخشی آنها در دانش‌آموزان دوره ابتدایی» عنوان برگزیده را کسب کرد. او در بخش مقاله نیز برگزیده شده بود.

در ادامه، از داوران بخش‌های جستار، مقاله، کتاب و پایان‌نامه قدردانی شد. در بیانیه هیئت داوران نیز بر ضرورت ارتقای روش‌مندی علمی، نوآوری، انسجام ساختاری و پیوند آثار با نیاز‌های واقعی حوزه قصه‌گویی تأکید شد. داوران همچنین به ظرفیت موضوع‌هایی مانند هوش مصنوعی در پژوهش‌های تازه این حوزه اشاره کردند.

در بخش دیگری از مراسم، از رازی صدری، قصه‌گوی شرکت‌کننده از شهرضا، به‌دلیل اجرای اثرگذار و برانگیزاننده تقدیر شد.

پایان‌بخش این آیین، رونمایی از پنجمین جلد مجموعه «قصه‌جو ۵» بود؛ مجموعه‌ای که جستار‌های برتر دوره‌های جشنواره قصه‌گویی را گردآوری و منتشر می‌کند و با هدف گسترش مطالعات و تقویت جریان پژوهش در حوزه قصه‌گویی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.