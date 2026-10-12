اقتصاد ایالات متحده در شرایطی با فشار‌های فزاینده روبه‌روست که افزایش هزینه‌های انرژی، رشد کسری بودجه و نگرانی از آینده بازار‌های مالی، چشم‌انداز اقتصادی این کشور را با ابهام مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، هزینه حمل‌ونقل و تأمین کالا‌های اساسی را بالا برده و فشار مضاعفی بر خانوار‌های آمریکایی وارد کرده است. تداوم این روند می‌تواند قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش دهد و نارضایتی عمومی از سیاست‌های اقتصادی دولت را افزایش دهد.

در بخش مالی نیز، کسری بودجه بیش از دو تریلیون دلاری آمریکا، نیاز دولت به استقراض را تشدید کرده است. در صورت کاهش تقاضای سرمایه‌گذاران برای اوراق خزانه‌داری، دولت ناچار خواهد شد برای جذب منابع مالی، نرخ‌های سود بالاتری پیشنهاد کند؛ موضوعی که می‌تواند هزینه تأمین مالی را افزایش دهد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهد.

هم‌زمان، تنش‌های نظامی در خلیج فارس و اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، هزینه بیمه و حمل‌ونقل انرژی را افزایش می‌دهد و خطر تشدید تورم را بالا می‌برد.

مجموع این عوامل می‌تواند سیاست‌گذاران آمریکایی را با چالشی پیچیده میان مهار تورم، کنترل هزینه‌های دولت و حفظ رشد اقتصادی روبه‌رو کند؛ چالشی که پیامد‌های آن فراتر از مرز‌های آمریکا، بازار‌های جهانی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

گزارش از نرگس معززی - خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما