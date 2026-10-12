به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ متن این پیام به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعُونَ

درگذشت عالم وارسته، فقیه برجسته و چهره ماندگار علمی و دینی استان گیلان، حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی، موجب تأثر و اندوه عمیق شد.

آن عالم فرزانه، عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف اسلامی، پژوهش و خدمت به مردم سپری کرد و آثار و خدمات ارزشمند ایشان در عرصه‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی، در حافظه مردم گیلان ماندگار خواهد ماند.

مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی، این ضایعه را به محضر مقام معظم رهبری، حوزه‌های علمیه، جامعه دانشگاهی، مردم شریف استان گیلان و بیت مکرم آن عالم فقید تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحوم، رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارد.

مجمع نمایندگان مردم شریف استان گیلان در مجلس شورای اسلامی