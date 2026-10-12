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مجمع نمایندگان گیلان در پیامی، درگذشت آیتالله زینالعابدین قربانی لاهیجی نماینده پیشین ولی فقیه در گیلان و امام جمعه سابق رشت تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ متن این پیام به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعُونَ
درگذشت عالم وارسته، فقیه برجسته و چهره ماندگار علمی و دینی استان گیلان، حضرت آیتالله زینالعابدین قربانی لاهیجی، موجب تأثر و اندوه عمیق شد.
آن عالم فرزانه، عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف اسلامی، پژوهش و خدمت به مردم سپری کرد و آثار و خدمات ارزشمند ایشان در عرصههای دینی، فرهنگی و اجتماعی، در حافظه مردم گیلان ماندگار خواهد ماند.
مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی، این ضایعه را به محضر مقام معظم رهبری، حوزههای علمیه، جامعه دانشگاهی، مردم شریف استان گیلان و بیت مکرم آن عالم فقید تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحوم، رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارد.
مجمع نمایندگان مردم شریف استان گیلان در مجلس شورای اسلامی