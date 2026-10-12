به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان در همایش معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های شمال استان اصفهان گفت: این گردهمایی با هدف تبیین تدابیر، راهبرد‌ها و سیاست‌های تحولی دوره جدید مدیریت رئیس قوه قضاییه در حوزه‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برگزار شده است و دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های تخصصی معاونان دادگستری‌ها و تقویت ارتباط مستمر میان آنها را دنبال می‌کند.

محمد محسنی افزود: از ابتدای امسال با پیگیری‌های به عمل آمده در برخی جرائم شاهد کاهش وقوع جرم تا ۳۳ در صد و با اقدامات پیشگیرانه و دستگیری هدفمند سارقان خودرو، در زمینه وقوع سرقت خودرو نیز شاهد کاهش آن از ابتدای سال بوده‌ایم.

وی گفت: با توجه به هماهنگی دادستانی اصفهان با معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان موضوعاتی که دارای اهمیت بسزایی در پیشگیری از وقوع سرقت دارد در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مطرح و مصوبات لازم صادر می‌شود.