به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بخشدار بهمن و صغاد شهرستان آباده گفت: جشنواره سیب خسروشیرین که فرصتی برای حمایت از باغداران و رونق گردشگری روستایی است ، فردا پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ به مدت یک روز در مسیر آزادراه اصفهان-شیراز، بوم گردی دهستان خسروشیرین برگزار می‌شود.

کاوه افزود: در این جشنواره علاقه مندان می‌توانند از برنامه‌های متنوع فرهنگی ، غرفه‌های سیب، صنایع دستی و کارگاه آموزشی بهره‌مند شوند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.