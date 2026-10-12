در نشست نماینده مردم اصفهان، کوهپایه، هرند، ورزنه وجرقویه با معتمدان بر پیگیری مطالبات مردمی در مجلس تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان، کوهپایه، هرند، ورزنه و جرقویه در مجلس شورای اسلامی، در نشستی با حضور معتمدان و منتخبان استان، بر ضرورت پیگیری دقیق مطالبات مردمی و تبدیل آنها به برنامه‌های عملیاتی تأکید کرد.

در این نشست که با حضور جمعی از شخصیت‌های اثرگذار استان اصفهان برگزار شد، منتخبان و معتمدان از دغدغه‌ها، چالش‌ها و مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف اصفهان سخن گفتند.

مقتدایی پس از شنیدن مطالبات مطرح شده، با بیان اقدامات صورت گرفته در سطح کشور و استان، بر اهمیت نظارت و پیگیری مستقیم تأکید کرد.

وی افزود: تمامی دغدغه‌های احصا شده در حوزه‌های مختلف، به‌صورت دقیق دسته‌بندی شده و از طریق مجاری قانونی در مجلس شورای اسلامی و دولت، با جدیت دنبال خواهد شد.

عباس مقتدایی تاکید کرد که این گزارش‌ها، مبنای اصلی اقدامات آینده در عرصه نمایندگی قرار خواهد گرفت.