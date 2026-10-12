مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی با صدور هشدار زرد نسبت به ورود یک سامانه بارشی جدید به استان، از آغاز بارش‌های رگباری، رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید در تمامی مناطق استان از روز دوشنبه (۲۰ مهرماه) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمد قربان‌پور با اشاره به تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و عبور امواج تراز میانی جو، اظهار کرد: فعالیت این سامانه بارشی از روز دوشنبه آغاز شده و تا اواخر هفته جاری تمامی نقاط آذربایجان‌غربی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان با هشدار نسبت به مخاطرات این وضعیت جوی، تصریح کرد: با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، احتمال آب‌گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها وجود دارد. همچنین تندباد‌های لحظه‌ای می‌تواند منجر به خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها و محصولات کشاورزی شود.

قربان‌پور در توصیه به شهروندان تأکید کرد: مردم استان در طول فعالیت این سامانه بارشی، از تردد، توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها جداً خودداری کنند. همچنین با توجه به شرایط جوی، فعالیت‌های کوهنوردی باید به زمان دیگری موکول شود.

وی ضمن درخواست از دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران برای حفظ آمادگی کامل جهت مقابله با حوادث احتمالی، افزود: با توجه به پیش‌بینی‌ها، به کشاورزان توصیه می‌شود نسبت به تسریع در برداشت محصولات باغی اقدام کنند و توصیه‌های فنی کارشناسان جهاد کشاورزی را برای کاهش خسارات احتمالی جدی بگیرند.

همچنین توصیه می‌شود هم‌استانی‌ها از سفر‌های غیرضروری اجتناب کرده و در صورت تردد در محور‌های مواصلاتی، احتیاط لازم را لحاظ کنند.

بر اساس داده‌های هواشناسی در ۲۴ ساعت گذشته، «بوکان» با ثبت دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و «چالدران» با دمای ۲ درجه سانتی‌گراد سردترین شهر‌های آذربایجان‌غربی گزارش شده‌اند.