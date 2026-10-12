همزمان با سراسر کشور پنج روز دیگر، سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن ثبتی مبنا در هرمزگان آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، قائم مقام مدیر اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در هرمزگان گفت: در مرحله سرشماری اینترنتی در ۲۵ مهرماه، برای خانواده‌هایی که اطلاعاتشان در سامانه دستگاه‌های اجرایی ثبت نشده و یا مغایرت دارد، برای راستی آزمایی پیامک ارسال می‌شود.

عادل جاسمی افزود: در این مرحله سرپرستان خانوار می‌توانند با ورود به درگاه اینترنتی دولت من اطلاعات خانواده خود را تکمیل و ثبت کنند.

وی گفت: در سرشماری اینترنتی ۱۴ سئوال هویتی در خصوص اقامت، سن و وضعیت تاهل پرسیده می‌شود.

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قائم مقام مدیر اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در هرمزگان افزود: سرشماری امسال به صورت خانه به خانه نیست و نمونه‌ای و منطقه‌ای برگزار می‌شود.

جاسمی افزود: از فردا برای ۹۲ مامور آمارگیر که در سامانه سرشماری نام نویسی کرده‌اند به مدت ۴ روز کلاس آموزشی بصورت برخط برگزار می‌شود.

در هرمزگان ۶۷۰ هزار خانوار زندگی می‌کنند.

نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا آبان ماه برگزار می‌شود.