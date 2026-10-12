به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: محصول انار در هزار و ۶۴۰ هکتار باغ‌های این شهرستان در حال برداشت است و پیش بینی می‌شود امسال حدود ۵۷ هزار تن محصول تا پایان آبان ماه تولید شود.

فرهمند آقایی با بیان اینکه میانگین عملکرد این محصول حدود ۳۵ تن در هکتار است ، افزود: انارهای برداشت شده علاوه بر عرضه در نقاط مختلف استان فارس به استان‌های همجوار و کشور‌های حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.

وی بیان کرد: ارقام رباب، اتابکی و میخوش از مهم‌ترین ارقام انار این شهرستان است که رقم رباب از مرغوبیت بالایی برخوردار است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان کازرون گفت: این محصول علاوه بر مصرف به صورت تازه‌خوری در تولید فرآورده‌هایی مانند رب انار، آب انار، لواشک و سایر محصولات کاربرد دارد.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.