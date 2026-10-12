به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ چهارمین دوره جایزه ملی جوانی جمعیت در هفت بخش رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان و خانواده‌ها برگزار می‌شود و زمینه‌ای برای معرفی و تقدیر از فعالیت‌های مؤثر در حوزه جوانی جمعیت فراهم می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به بخش «ثبت‌نام جایزه ملی جوانی جمعیت» در پایگاه اینترنتی ستاد ملی جمعیت به نشانی [www.setadjamiat.ir](http://www.setadjamiat.ir/) مراجعه کنند.