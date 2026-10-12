مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی از تشکیل ۲ هزار و ۸۷۴ پرونده تخلفاتی در حوزه آرد و نان استان از ابتدای سال جاری خبر داد و بر برخورد قاطع با متخلفانِ معیشت مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حسین نجف‌زاده گفت: نان، کالای اساسی و خط قرمز در سبد خانوار است؛ از این رو تیم‌های گشت مشترک تعزیرات حکومتی با همراهی سایر دستگاه‌های نظارتی، بازرسی‌های میدانی گسترده‌ای را در سطح شهر‌ها و روستا‌های استان آغاز کرده‌اند و با هرگونه تخلف، به‌ویژه در زمینه‌های گران‌فروشی و کم‌فروشی، در محل برخورد می‌کنند.

وی با اشاره به آمار رسیدگی به این پرونده‌ها تصریح کرد: از ابتدای امسال ۲ هزار و ۸۷۴ فقره پرونده تخلفاتی به شعب تعزیرات حکومتی وارد شده که تاکنون به ۲ هزار و ۷۰۷ فقره از آنها رسیدگی و احکام لازم صادر شده است.

نجف‌زاده با دسته‌بندی تخلفات صورت‌گرفته افزود: بخش عمده این پرونده‌ها شامل ۲ هزار و ۶۷۵ مورد مربوط به گران‌فروشی و کم‌فروشی نان و ۱۹۹ مورد نیز مربوط به تهیه و عرضه غیرمجاز آرد (خارج از شبکه) و قاچاق این کالای استراتژیک بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی از محکومیت سنگین متخلفان خبر داد و گفت: شعب رسیدگی‌کننده با بررسی دقیق محتویات پرونده‌ها و به دلیل عدم ارائه اسناد قانونی، متخلفان را به پرداخت ۴۳۴ میلیارد و ۸۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کردند.

وی با تأکید بر اینکه تنها جریمه نقدی هدف نیست و به دنبال اصلاح فرآیند عرضه هستیم، خاطرنشان کرد: علاوه بر جرایم مالی، مجازات‌های تکمیلی و بازدارنده‌ای همچون تعطیلی و پلمب واحد‌های متخلف، نصب بنر تخلف بر سردَر واحد‌ها و همچنین قطع سهمیه آرد نانوایی‌های متخلف نیز در دستور کار قرار گرفته و اجرا شده است.

نجف‌زاده در پایان به شهروندان اطمینان داد که نظارت‌ها بر بازار آرد و نان با جدیت تمام ادامه خواهد داشت و با هرگونه سوءاستفاده که منجر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شود، بدون اغماض برخورد خواهد شد.