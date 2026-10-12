معاون وزیر ارتباطات در آئین گرامیداشت روز جهانی پست با اشاره طرح ملی جی‌نف ابراز امیدواری کرد میزان پیشرفت این طرح تا پایان سال در مناطق شهری و روستایی کشور به بیش از ۹۵ درصد برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمداحمدی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست، در آیین گرامیداشت روز جهانی پست با عنوان «پست؛ ارتباط ماندگار» با اشاره به نقش تاریخی شبکه پستی در پاسخ‌گویی به نیاز‌های ارتباطی جامعه، اظهار کرد: ساختار نوین پست کشور حدود ۲۰ سال پیش از عضویت ایران در اتحادیه جهانی پست، به همت امیرکبیر شکل گرفت و این سابقه نشان می‌دهد که شبکه پستی همواره متناسب با نیاز‌های جامعه و تحولات ارتباطی توسعه یافته است.

وی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان، به‌ویژه سه شهید خانواده پستی کشور، از تلاش کارکنان شرکت ملی پست و فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های پست، لجستیک، اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیکی قدردانی کرد.

حرکت به سمت سودآوری پس از ۳۸ سال

مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به برنامه‌های این شرکت در دولت چهاردهم گفت: توسعه خدمات پستی به‌عنوان محرک اقتصاد دیجیتال و پیشبرد پروژه ملی نشانی مکان‌محور یا جی‌نف، دو محور اصلی فعالیت شرکت ملی پست در این دوره بوده است.

احمدی افزود: با حمایت وزیر ارتباطات و تمرکز بر توسعه حاکمیت شرکتی، تلاش کرده‌ایم ضمن توجه به شرایط اقتصادی کشور، مسیر افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت سودآوری پایدار را دنبال کنیم.

وی با اشاره به عملکرد شرکت ملی پست در سال گذشته، اظهار کرد: مقایسه روند رشد درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت، با وجود شرایط تورمی کشور، از بهبود دست‌کم دو درصدی بهره‌وری و کاهش زیان حکایت دارد. این روند با توسعه مدل‌های کسب‌وکار، هوشمندسازی فرایند‌ها و کاهش هزینه‌ها دنبال شده است.

معاون وزیر ارتباطات ابراز امیدواری کرد شرکت ملی پست در صورت فراهم‌بودن شرایط و بروزنکردن مشکلات جدی، در سال جاری از زیان‌دهی خارج شود و به سمت سودآوری پایدار حرکت کند.

پیشرفت پروژه ملی جی‌نف و آغاز استقرار نسل سوم نشانی استاندارد

احمدی در ادامه، پروژه ملی جی‌نف را یکی از زیرساخت‌های کلیدی حکمرانی داده‌مبنا در کشور دانست و گفت: این پروژه از سه بخش اصلی شامل کد پستی ۱۰ رقمی، شرح نشانی استاندارد و ژئوکدسازی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: کد پستی و شرح نشانی استاندارد، شناسایی و دسترسی دقیق به مکان را امکان‌پذیر می‌کنند و ژئوکدسازی نیز با پیوند اطلاعات مکانی به نقشه‌های جغرافیایی، زمینه بهره‌گیری از این زیرساخت را در اقتصاد دیجیتال و نظام مدیریت داده‌مبنای کشور فراهم می‌سازد.

مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به پیشرفت قابل‌توجه شاخص‌های ژئوکدسازی و تأمین نقشه در حدود یک سال و نیم گذشته، از رونمایی بخشی از پروژه استقرار نسل سوم نشانی استاندارد خبر داد.

احمدی، وجود بیش از ۱۳ میلیون ساختمان فاقد پلاک و حدود ۹۰۰ هزار معبر بدون نام در کشور را از چالش‌های اصلی این پروژه برشمرد و افزود: رفع این مشکلات از طریق عملیات میدانی، به زمان و هزینه قابل‌توجهی نیاز دارد؛ ازاین‌رو، با طراحی مدلی مبتنی بر نقشه‌های دیجیتال، امکان تعیین نام و نشانی استاندارد برای ساختمان‌ها و معابر فاقد پلاک و نام فراهم شده است.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مسئول در این زمینه گفت: در قالب این طرح، شرح نشانی استاندارد در ۲۰۰ شهر و روستای کشور تا سطح نزدیک به ۱۰۰ درصد در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

همکاری با بخش خصوصی برای تکمیل نقشه‌های مکانی

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ضرورت تکمیل نقشه‌های معابر برای نام‌گذاری و شماره‌گذاری دقیق ساختمان‌ها، از همکاری شرکت ملی پست با اپلیکیشن "نشان" خبر داد و گفت: انطباق نقشه‌های این مجموعه با داده‌های مکانی شرکت ملی پست، امکان شناسایی و تکمیل اطلاعات معابر و ساختمان‌ها را با سرعت بیشتری فراهم می‌کند.

احمدی ابراز امیدواری کرد با استفاده از این ظرفیت و همکاری دستگاه‌های اجرایی، میزان پیشرفت پروژه ملی جی‌نف تا پایان سال در مناطق شهری و روستایی کشور به بیش از ۹۵ درصد برسد.

وی همچنین از همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان ثبت احوال، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت مخابرات ایران و شرکت ملی گاز در پیشبرد این پروژه قدردانی کرد.

مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به توسعه کاربرد کد پستی در شناسایی مکان‌های مرتبط با خدمات عمومی افزود: در همکاری با وزارت جهاد کشاورزی، طرح نشانی استاندارد برای اراضی کشاورزی، باغ‌ها و حدود ۷۰ میلیون مرتع کشور نیز دنبال می‌شود تا امکان مکان‌محورشدن خدمات و توزیع هدفمند نهاده‌های کشاورزی فراهم شود.

وی ادامه داد: همکاری با شرکت‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز نیز برای انطباق اطلاعات کنتور‌ها با کد پستی و تکمیل لایه‌های اطلاعات مکانی در حال انجام است.

رونمایی از قابلیت «نشانی برای همه» در اپلیکیشن پست من

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود، از راه‌اندازی قابلیت «نشانی برای همه» در اپلیکیشن پست من خبر داد و گفت: این خدمت با هدف مشارکت مردم در تکمیل اطلاعات پایگاه کد پستی و رفع چالش‌های موجود در حوزه نشانی استاندارد طراحی شده است.

وی افزود: با استفاده از این قابلیت، شهروندان می‌توانند در ثبت و تکمیل اطلاعات ساختمان‌های خود و اطلاعات مکانی مرتبط، از جمله اطلاعات کنتورها، مشارکت کنند. این رویکرد با تکیه بر همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مستقیم مردم، روند تکمیل پایگاه داده مکانی کشور را تسریع خواهد کرد.

راه‌اندازی مراکز تجزیه هوشمند در ۱۲ استان

مدیرعامل شرکت ملی پست با تشریح اقدامات انجام‌شده برای هوشمندسازی شبکه پستی اظهار کرد: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، مراکز تجزیه هوشمند جدید در ۱۲ استان کشور راه‌اندازی شده است که این اقدامات با اتکا به توان نیرو‌های داخلی و همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی انجام شده است.

احمدی افزود: در سال جاری ۱۶ هزار مترمربع و در سال گذشته نیز ۱۵ هزار مترمربع به فضای عملیاتی شبکه پستی افزوده شده است. همچنین در سال جاری ۱۵ ساختمان پستی به سامانه‌های انرژی خورشیدی مجهز شده‌اند.

وی با اشاره به بهبود شاخص‌های کمی و کیفی عملکرد شرکت ملی پست گفت: به‌جز ترافیک مرسولات که تحت تأثیر شرایط جنگ کاهش یافت، سایر شاخص‌های مورد ارزیابی شرکت روندی مثبت داشته‌اند.

توسعه ربات‌های پستی با تکیه بر توان داخلی

احمدی با اشاره به سرمایه‌گذاری شرکت ملی پست در توسعه فناوری‌های نوین، از طراحی و ساخت نمونه آزمایشی ربات پستی با همکاری متخصصان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.

وی گفت: شرکت ملی پست در سال‌های گذشته از ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور، از جمله توان دانشگاه صنعتی شریف، برای توسعه ربات تجزیه‌گر مرسولات حمایت کرده است؛ فناوری‌ای که ایران را در زمره پنج کشور دارای این فناوری قرار داده است.

مدیرعامل شرکت ملی پست افزود: با توجه به ضرورت خودکفایی در شرایط تحریم، توسعه ربات‌هایی با قابلیت جابه‌جایی و توزیع مرسولات با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در دستور کار قرار گرفته است.

احمدی با اشاره به اجرای آزمایشی نمونه اولیه ربات پستی برای ارزیابی عملکرد و قابلیت‌های عملیاتی در شهرک‌های کوچک و پردیس ارتباطات، ابراز امیدواری کرد با حمایت از این فناوری، زمینه توسعه و به‌کارگیری میدانی آن در سال‌های آینده فراهم شود.

تداوم ارائه خدمات پستی در جنگ رمضان

معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به عملکرد شبکه پستی در جریان جنگ رمضان تأکید کرد: ارائه خدمات پستی در این دوره حتی برای یک لحظه متوقف نشد و کارکنان این مجموعه در شرایط دشوار نیز به خدمت‌رسانی به مردم ادامه دادند.

وی افزود: در این دوره، بیش از ۱۵ میلیون خدمت به مردم ارائه شد؛ درحالی‌که ۵۶ دفتر پستی آسیب دیدند و چهار دفتر به‌طور کامل تخریب شدند. همچنین سه نفر از کارکنان خانواده پستی کشور در این جنگ به شهادت رسیدند.

احمدی با قدردانی از کارکنان شرکت ملی پست، حضور میدانی آنان در شهر‌ها و خیابان‌ها را جلوه‌ای از خدمت‌رسانی دولت به مردم دانست و از حضور رئیس‌جمهوری در جمع کارکنان این مجموعه قدردانی کرد.

وی در پایان، توسعه زیرساخت‌های هوشمند، تکمیل پروژه ملی جی‌نف، ارتقای بهره‌وری و گسترش همکاری با بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان را از محور‌های اصلی تحول در شبکه پستی کشور برشمرد.