به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عباس حقیقی‌نیا گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر انباشت لاستیک قاچاق در انبار یک واحد صنفی در شهرستان تالش، مأموران پلیس آگاهی شهرستان پس از تحقیقات و تایید صحت موضوع، با هماهنگی قضایی به محل موردنظر اعزام شدند.

وی از کشف ۵۶۰ حلقه لاستیک قاچاق به ارزش ۶ میلیارد تومان در بازرسی از این انبار خبر داد و افزود: متهم ۳۰ ساله به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی تالش با تأکید بر آثار مخرب قاچاق کالا بر اقتصاد کشور، از شهروندان خواست با خودداری از خرید کالا‌های قاچاق، از تولید داخلی حمایت کنند.