شبکه سه و شبکه ورزش سیما امشب دوشنبه ۲۰ مهرماه، رقابت‌های نمایندگان کشورمان، استقلال تهران و تراکتور تبریز را در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا به‌صورت زنده پخش می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال استقلال تهران در دومین گام خود در لیگ نخبگان آسیا، امشب ساعت ۲۱:۳۰ در ورزشگاه ثانی بن جاسم شهر الریان قطر به مصاف الغرافه می‌رود.

این مسابقه که با قضاوت الکس کینگ، داور استرالیایی برگزار می‌شود، با گزارشگری بهنام مهدی‌زاده از برنامه «فوتبال برتر» شبکه سه سیما روی آنتن خواهد رفت.

تیم استقلال در نخستین دیدار خود مقابل السد قطر با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شده بود.

همچنین در دیگر رقابت آسیایی امشب، تیم فوتبال تراکتور تبریز از ساعت ۱۹:۳۰ در مجموعه ورزشی سلطان قابوس شهر مسقط عمان مقابل الشمال قطر قرار می‌گیرد.

این دیدار که برای نماینده تبریز جهت کسب نخستین امتیازات آسیایی اهمیت بالایی دارد، با گزارش علیرضا دهقانی به‌صورت مستقیم از شبکه ورزش سیما پخش خواهد شد.