به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شهردار نهاوند گفت: طول مسیل نهاوند حدود ۳ و نیم کیلومتر است که از ۵۰ سال پیش تاکنون اقدامی برای آن نشده و موجب بروز مشکلاتی در حوزه زیست محیطی و مبلمان شهری شده بود.

مجید یوسفی نوید افزود: این طرح با تخصیص اعتبار اولیه ۵۰ میلیارد‌تومان ساماندهی آن آغازشده که علاوه بر ساماندهی، ۲ خیابان در اطراف مسیل هم ایجاد می‌شود که موجب روان سازی ترافیک مرکز شهر نهاوند می‌شود.

او تصریح کرد: این طرح، با هدف کنترل سیلاب ها، جمع آوری آب‌های سطحی و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از آب گرفتگی وسیلاب‌ها اجرا می‌شود.