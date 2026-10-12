بارش شدید تگرگ در شهرستان پیرانشهر، خسارات مالی سنگینی به بخش کشاورزی این منطقه وارد کرد و منجر به وارد آمدن ۱۵۰۰ میلیارد ریال خسارت به ۸۵ هکتار از باغ‌های این شهرستان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیر جهاد کشاورزی پیرانشهر، با تأیید این خبر گفت: به دنبال وقوع بارش‌های اخیر و گزارش‌های واصله مبنی بر بروز خسارت در منطقه «پیران»، تیم‌های کارشناسی بلافاصله جهت ارزیابی میدانی به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند.

عمر علی‌پور، با تفکیک نوع خسارت وارده به محصولات گفت: بر اساس بررسی‌های دقیق کارشناسان، ۸۰ هکتار از باغ‌های سیب و ۵ هکتار از باغ‌های انگور منطقه دچار آسیب‌دیدگی شده‌اند که مجموع برآورد مالی این خسارت‌ها حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.

مدیر جهاد کشاورزی پیرانشهر از ارجاع گزارش نهایی به ستاد مدیریت بحران شهرستان خبر داد و افزود: برای حمایت از بهره‌برداران آسیب‌دیده، پیگیری‌های لازم برای رسیدگی به وضعیت معیشتی و حمایت‌های قانونی از طریق دستگاه‌های مسئول در حال انجام است.

علی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به چالش اساسی بخش کشاورزی این شهرستان اشاره کرد و با ابراز نگرانی از پایین بودن سطح پوشش بیمه محصولات گفت: متأسفانه در حال حاضر کمتر از ۵ هکتار از باغ‌های پیرانشهر تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار دارند که این موضوع، جبران خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی را برای کشاورزان بسیار دشوار و پیچیده می‌کند.

وی در پایان بر ضرورت ترویج فرهنگ بیمه در میان بهره‌برداران تأکید کرد و افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی و وقوع حوادث غیرمترقبه در جنوب آذربایجان غربی، بیمه محصولات کشاورزی تنها راهکار ایمن برای کاهش ریسک و پایداری تولید است.

گفتنی است، بارش‌های تگرگ طی روزهای اخیر بخش وسیعی از مناطق جنوبی استان را تحت تأثیر قرار داده و نگرانی‌هایی را برای جامعه کشاورزی ایجاد کرده است.