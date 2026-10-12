مسئول هماهنگی پیش‌نشست‌های کنگره بین‌المللی مکتب شهید سیدحسن نصرالله، از برگزاری دو پیش‌نشست علمی و تخصصی این کنگره با مشارکت استادان حوزه و دانشگاه در شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نادر پورارشد گفت: برای برگزاری کنگره بین‌المللی مکتب شهید سیدحسن نصرالله که به همت مؤسسه امناءالرسل و با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود، برنامه‌ریزی برای برگزاری مجموعه‌ای از پیش‌نشست‌های علمی و تخصصی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان‌های کشور در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به ماهیت بین‌المللی این کنگره و ضرورت فراهم‌سازی پشتوانه علمی، پژوهشی و محتوایی برای آن، پیش‌نشست‌ها صرفاً برنامه‌هایی مقدماتی و داخلی نیستند؛ بلکه بخشی از فرآیند علمی کنگره محسوب می‌شوند و فرصتی برای تولید، بررسی و ارائه دیدگاه‌های علمی درباره ابعاد مختلف مکتب شهید سیدحسن نصرالله فراهم می‌کنند.

مسئول هماهنگی پیش‌نشست‌های کنگره بین‌المللی مکتب شهید سیدحسن نصرالله در دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: در همین راستا، دبیرخانه همکاری حوزه و دانشگاه با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری، دو پیش‌نشست علمی را با رویکردی تخصصی، مسئله‌محور و متناسب با جایگاه علمی این رویداد بین‌المللی طراحی کرده است.

پورارشد با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه بیان کرد: در طراحی و اجرای این پیش‌نشست‌ها، از توان علمی استادان دانشگاه و حوزه علمیه استفاده شده است تا زمینه مناسبی برای تبادل دیدگاه‌ها، بررسی تخصصی موضوعات مرتبط و شکل‌گیری مباحث علمی عمیق و هدفمند فراهم شود.

رابط تفاهم‌نامه همکاری حوزه و دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: تعامل مؤثر میان حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها می‌تواند نقش مهمی در تبیین علمی ابعاد مختلف مکتب شهید سیدحسن نصرالله، توسعه پژوهش‌های میان‌رشته‌ای و تولید محتوای علمی متناسب با اهداف کنگره بین‌المللی ایفا کند.