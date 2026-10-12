به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدصادق عظیمی‌فر با اشاره به اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: برون‌سپاری مراکز سوخت‌گیری هواپیمایی پس از انجام مطالعات مربوط، در قالب سه خوشه با هدف کاهش تصدی‌گری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش بهره‌وری تصویب شده است.

وی افزود: این تصمیم با هدف کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش بهره‌وری اتخاذ شده است و واگذاری مراکز یادشده به شرکت‌های صاحب صلاحیت، پس از تهیه پیوست‌های فنی و مالی و با تشریفات قانونی انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران همچنین از بررسی و جمع‌بندی برنامه برون‌سپاری دیگر فعالیت‌های باقی‌مانده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بخش‌هایی از زنجیره تأمین سوخت، از جمله انبار‌های نفت، خبر داد.