رئیس قوه قضائیه در پیامی، درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی را مایه اندوه و تأثر خواند و به خاندان مکرم، وابستگان و ارادتمندان ایشان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس قوه قضائیه در پی درگذشت آیت‌الله قربانی لاهیجی پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی، مایه اندوه و تأثر شد.

سوابق انقلابی و مبارزاتی فراوان در دوران حکومت طاغوت و همچنین اشتغال به مسئولیت‌های متعدد پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچون نمایندگی ولی فقیه در استان گیلان، عضویت در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، امامت جمعه لاهیجان و رشت و همچنین ریاست دادگاه‌های انقلاب اسلامی گیلان، نشان از روحیه انقلابی، تعهد عمیق و اهتمام آن مرحوم به خدمت‌گزاری صادقانه به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی در سنگر‌های مختلف داشت.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خاندان مکرم، وابستگان و ارادتمندان آیت‌الله قربانی لاهیجی، رحمت و مغفرت الهی و علوّ درجات ایشان را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.