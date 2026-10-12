مرکز روابط عمومی، امور بین‌الملل و مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: در پی انتشار خبری از سوی برخی خبرگزاری ها، ضمن تکذیب خبر موکول‌شدن فرایند خوداظهاری و پرداخت افزایش اعتبار کالابرگ به ماه آینده، تأکید می‌شود که فرایند ثبت نام متقاضیان در مهرماه در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از مرکز روابط عمومی، امور بین‌الملل و مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور؛ در این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار خبری از سوی خبرگزاری ایسنا و بازنشر آن در پایگاه خبری «بورس نیوز» با عنوان «واریز ۵۰۰ هزار تومانی افزایش کالابرگ برای ۴۰ میلیون نفر؛ ثبت‌نام به ماه آینده موکول شد»، ضمن تکذیب خبر موکول‌شدن فرایند خوداظهاری و پرداخت افزایش اعتبار کالابرگ به ماه آینده، تأکید می‌شود که فرایند ثبت نام متقاضیان در مهرماه در حال انجام است.