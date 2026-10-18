رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرمدره گفت:دو متخلف که در فصل ممنوعه اقدام به شکار پرندگان وحشی در خرمدره کرده بودند، با گزارش‌های مردمی شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محمد هادی کاظمی با اعلام این خبر، گفت: در بازرسی از متهمین، ادوات شکار و صید از جمله قفس‌های مخصوص و پرندگان صید شده (شامل گونه‌های سهره طلایی و طرقه) کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به بومی بودن متخلفان، افزود: این افراد علاوه بر طی مراحل پیگرد قانونی، مکلف به پرداخت مبلغ ۹۴ میلیون و ۷۴۸ هزار ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست شدند و پرونده این متخلفان پس از تکمیل مستندات، جهت رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگستری شهرستان خرم‌دره ارجاع شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرمدره ضمن قدردانی از همراهی طبیعت‌دوستان خرم‌دره و هشدار به متخلفان، خاطرنشان کرد: هرگونه تخلف محیط زیستی در مناطق حفاظت شده، تحت رصد ماموران یگان حفاظت محیط زیست است و با متخلفان در چارچوب قانون و قاطع برخورد خواهد شد.