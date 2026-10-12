مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: مدیریت بحران شامل چهار بخش اصلی پیشگیری، آمادگی، مقابله یا پاسخ و بازسازی و بازتوانی است.

پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی چهار بخش اصلی مدیریت بحران

پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی چهار بخش اصلی مدیریت بحران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی در برنامه پرسمان، بر ضرورت تقویت هماهنگی بین‌بخشی و بهره‌گیری از توان مشارکت عمومی برای کاهش آسیب‌های ناشی از بحران تأکید کرد.

آخوندی با بیان اینکه اغلب دستگاه‌های استانی جزئی از ستاد مدیریت بحران هستند، افزود: بحران حادثه‌ای غیرمعمولی است که به‌طور ناگهانی پیش می‌آید و منجر به آسیب می‌شود که مدیریت بحران، مدیریت آسیب‌های ناشی از آن و یا کاهش خسارات است.

وی با اشاره به اینکه امروز ۲۰ مهر، روز ملی مدیریت بحران است افزود: برای این روز برنامه‌های زیادی از جمله تجلیل از امدادگران و آتش‌نشان‌ها، آموزش عمومی به مردم، دهیاران و شهرداران، تبلیغات محیطی، پیام‌های هشداردهنده، بازدید از طرح‌ها وغیره پیش‌بینی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: هماهنگی در استان به‌واسطه تعهد و اخلاق‌مداری بالاست و اقدامات خوبی در خصوص حوادث صورت گرفته و می‌گیرد؛ مردم مواردی را که به ما ارتباط دارد برای رفع مسئله، اطلاع دهند و تلاش می‌شود تا حد امکان از خسارات، به خصوص خسارات جانی جلوگیری شود.

آخوندی افزود: در خصوص هشدار هواشناسی که در کشور مبنی بر باران و سیل صادر شده، ۲۷ استان از این موضوع متأثر می‌شوند که خراسان جنوبی درصد تأثیر پایینی داشته و جای نگرانی نیست، اما با این حال مدیریت بحران و جلوگیری از خسارات و آسیب صورت گرفته است.