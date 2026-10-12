وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، همزمان با بیستم مهر و روز بزرگداشت حافظ شیرازی، برای شرکت در آیین‌های پاسداشت این شاعر بلندآوازه و بازدید از رویداد‌های فرهنگی و هنری، به شیراز سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، همزمان با بیستم مهرماه و روز بزرگداشت حافظ شیرازی، برای شرکت در آیین‌های پاسداشت این شاعر بلندآوازه و بازدید از رویداد‌های فرهنگی و هنری، به شیراز سفر کرد.

صالحی در بدو ورود به فرودگاه شهید دستغیب شیراز، مورد استقبال استاندار فارس و جمعی از مدیران فرهنگی استان قرار گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این سفر علاوه بر شرکت در آیین رسمی بزرگداشت حافظ که شامگاه امشب بیستم مهرماه در آرامگاه این شاعر برگزار می‌شود، از نخستین نمایشگاه بین‌المللی «نمایشگاه» هنر (آرت‌اکسپو) در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس بازدید می کند.

همچنین افتتاح کتابخانه عمومی «فرشتگان میناب» واقع در بلوار جانبازان، از دیگر برنامه‌های این سفر است که با هدف ارتقای عدالت فرهنگی و بهره‌مندی شهروندان شرق شیراز از زیرساخت‌های کتابخانه‌ای صورت می‌پذیرد.

این کتابخانه در چهار طبقه ساخته شده و مجهز به امکانات نوین مطالعاتی است.

دیدار با استاد کریم‌پور، هنرمند خوشنویس، در منزل وی، بازدید از نمایشگاه بین‌المللی «شیراز آرت اکسپو»، بازدید از غرفه دیوان‌های نفیس و کمیاب حافظ به میزبانی استاد نویدگویی و غرفه اوز، پایتخت کتاب ایران، از دیگر برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این سفر است.

همچنین از غرفه دیوان‌های نفیس و کمیاب حافظ و غرفه اوز، پایتخت کتاب ایران، از ساعت ۱۸ در جوار آرامگاه حافظ بازدید می‌شود و آیین رسمی یادروز حافظ ساعت ۱۸:۳۰ عصر امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، امام جمعه شیراز، استاندار فارس، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و جمعی از اهالی فرهنگ، ادب و هنر در جوار آرامگاه این شاعر نامدار برگزار می شود.

بیستم مهرماه در تقویم رسمی کشور به نام روز بزرگداشت حافظ نام‌گذاری شده و شیراز به عنوان زادگاه و آرامگاه این شاعر، میزبان آیین‌های گرامیداشت وی است.