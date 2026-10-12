معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به چالش‌های حوزه سلامت و جمعیت در سیستان و بلوچستان، بر ضرورت تقویت خدمات بهداشتی و درمانی، پیشگیری از بیماری‌های ژنتیکی و حمایت از شهر‌های دارای نرخ باروری بالا تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در نشست بررسی مسائل توسعه‌ای استان سیستان و بلوچستان، با اشاره به اقدامات عمرانی و توسعه‌ای انجام‌شده در این استان گفت: تلاش‌های سازمان برنامه و بودجه کشور برای ارتقای شاخص‌های توسعه و محرومیت‌زدایی از سیستان و بلوچستان قابل توجه است.

وی افزود: در روز‌های جنگ تحمیلی اخیر که به این استان سفر کرده بودم، فعالیت‌های عمرانی و تلاش‌های گسترده‌ای را در نقاط مختلف استان مشاهده کردم که نشان‌دهنده عزم دولت چهاردهم و سازمان برنامه و بودجه برای توسعه این منطقه است.

بهروزآذر با اشاره به دو نگرانی مهم درباره وضعیت استان، یکی از این مسائل را پایین بودن میانگین طول عمر دانست و گفت: بخشی از این مسئله به آگاهی و نگرش مردم نسبت به بهداشت و سلامت، نوع تغذیه و سبک زندگی مربوط می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، تقویت خدمات بهداشتی و درمانی را برای رفع این چالش ضروری دانست و افزود: برای افزایش میانگین طول عمر در استان، باید به مسائلی مانند ازدواج‌های فامیلی و افزایش خطر ابتلا به تالاسمی، بیماری‌های زنان و بیماری‌های عفونی توجه ویژه شود.

وی همچنین با اشاره به جوان بودن جمعیت سیستان و بلوچستان گفت: این استان جوان‌ترین جمعیت کشور را دارد و از نظر شاخص‌های جمعیتی، وضعیت متفاوتی نسبت به بسیاری از استان‌ها دارد.

بهروزآذر با اشاره به تغییر تعداد شهر‌های دارای نرخ باروری بیش از ۲.۵ فرزند به ازای هر زن افزود: تعداد این شهر‌ها از ۴۴ شهر به ۱۸ شهر کاهش یافته است و برای حفظ و حمایت از این مناطق، تلاش ویژه‌ای لازم است.

وی تأکید کرد: توجه هم‌زمان به سلامت مادران و زنان، پیشگیری از بیماری‌ها و حمایت از مناطق دارای نرخ باروری بالا، از موضوعات مهم در برنامه‌ریزی برای توسعه اجتماعی سیستان و بلوچستان است.