شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۲۰ مهر ۱۴۰۵ با ثبت بازدهی ۱.۱۱ درصدی و افزایش ۹۱ هزار ۹۱ واحدی به ۸ میلیون و ۳۳۳ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس به ۸ میلیون و ۳۳۳ هزار واحد رسید

شاخص کل بورس به ۸ میلیون و ۳۳۳ هزار واحد رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۰.۷۵ درصدی و افزایش ۱۶ هزار و ۱۸۹ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۱۸۱ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۳ هزارو ۹۸۴ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه استخراج کانه‌های فلزی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۳۳ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۷۳ درصد بازار معادل حدود ۶۲۹ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.