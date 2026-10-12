کارشناس فنی بنیاد مسکن میبد : عملیات آماده‌سازی سایت نهضت ملی مسکن روستای حسن‌آباد شهرستان میبد به پایان رسیده و عملیات جدول‌گذاری این سایت در حال اجرا است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، برزگری با بیان اینکه از مجموع ۱۵۶ قطعه زمین مسکونی قابل واگذاری، تاکنون ۷۹ قطعه به متقاضیان واجد شرایط در سایت حسن آباد واگذار شده است افزود: عملیات آماده‌سازی این سایت توسط بنیاد مسکن به پایان رسیده و عملیات جدول‌گذاری نیز در حال انجام است.



وی افزود: در مجموع ۱۵۶ قطعه زمین مسکونی در این سایت پیش‌بینی شده است که به تدریج از سوی بنیاد مسکن شهرستان میبد به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شود و تاکنون ۷۹ قطعه از این اراضی به متقاضیان تحویل داده شده است.



برزگری با تشریح مراحل ساخت‌وساز در این سایت گفت: متقاضیان پس از تسویه‌حساب با بنیاد مسکن، می‌توانند برای تهیه نقشه ساختمان اقدام کنند و به‌طور هم‌زمان، مراحل دریافت پروانه ساختمانی را از طریق شرکت تعاونی دهیاری‌ها پیگیری کنند.



وی خاطرنشان کرد: متقاضیان پس از طی مراحل قانونی و هماهنگی با ناظر مربوطه، باید با رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان، عملیات ساخت‌وساز را آغاز کنند.