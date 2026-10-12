به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ فتح الله نصیریان گفت: در پی انتشار تصاویری از هنجارشکنی و خلاف عفت عمومی از سوی صاحب یک خودروی پژو ۲۰۷ در فضای مجازی، این خودرو شناسایی و پس از اقدامات قانونی، توقیف شد.

وی تاکید کرد: پلیس با هرگونه رفتار خارج از چارچوب قانون که موجب اخلال در نظم عمومی شود، در چارچوب قوانین و مقررات برخورد خواهد کرد.