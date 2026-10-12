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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان از توقیف یک خودروی سواری پژو ۲۰۷ در رشت در پی انتشار تصاویری از رفتارهای هنجارشکنانه در فضای مجازی از سوی صاحب این خودرو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ فتح الله نصیریان گفت: در پی انتشار تصاویری از هنجارشکنی و خلاف عفت عمومی از سوی صاحب یک خودروی پژو ۲۰۷ در فضای مجازی، این خودرو شناسایی و پس از اقدامات قانونی، توقیف شد.
وی تاکید کرد: پلیس با هرگونه رفتار خارج از چارچوب قانون که موجب اخلال در نظم عمومی شود، در چارچوب قوانین و مقررات برخورد خواهد کرد.